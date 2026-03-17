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Leapmotor, que llegó hace poco a Latinoamérica, ensamblará carros eléctricos en España

Además del B10, Leapmotor también planea incorporar el modelo Leapmotor B05, un vehículo compacto que entrará primero en fase de pruebas.

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