Leapmotor, que llegó hace poco a Latinoamérica, ensamblará carros eléctricos en España

El fabricante chino Leapmotor sigue dando pasos para consolidarse fuera de su mercado local. La compañía confirmó que comenzará a ensamblar carros eléctricos en Europa, específicamente en España, como parte de su estrategia de crecimiento global.

La producción se realizará en la planta de Stellantis ubicada en Zaragoza, donde ya se fabricó una primera unidad piloto del modelo que encabezará este proceso.



¿Desde cuándo empezarán a ensamblar en España?

Según informó la compañía en su reporte financiero presentado en la Bolsa de Hong Kong, el ensamblaje en masa del SUV eléctrico Leapmotor B10 está previsto para iniciar en octubre de 2026.

El proyecto se desarrollará bajo el esquema CKD (vehículos ensamblados a partir de kits), lo que permitirá a la marca producir localmente sin necesidad de fabricar todos los componentes en Europa.

Además del B10, Leapmotor también planea incorporar el modelo Leapmotor B05, un vehículo compacto que entrará primero en fase de pruebas de producción en junio de este año, con miras a su fabricación en serie en 2027.



El plan industrial incluye también el soporte de una planta de baterías que ya está siendo acondicionada para atender estas nuevas líneas de producción.

De acuerdo con la compañía, las pruebas en esta instalación comenzarían en abril, mientras que la producción general arrancaría en julio, antes del inicio del ensamblaje masivo del B10.

Alianza con Stellantis, clave en la expansión

El avance de Leapmotor en Europa se apoya en su relación con Stellantis, uno de los grupos automotores más grandes del mundo.

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Ambas compañías señalaron que están explorando nuevas oportunidades de cooperación, no solo en vehículos completos, sino también en componentes. Algunos de estos proyectos, según el informe, ya se encuentran en etapas avanzadas de negociación.

Esta alianza ha sido determinante para que la marca china pueda acelerar su entrada en mercados fuera de Asia, aprovechando la infraestructura industrial ya existente en Europa.

Leapmotor ya está en Latam

La estrategia de crecimiento de Leapmotor no se limita a Europa. La marca también ha comenzado a posicionarse en otras regiones, incluida Latinoamérica.

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Su llegada se dio a través de Brasil, donde inició operaciones en noviembre con modelos como el B10 y el C10, ampliando su presencia internacional.

En total, la compañía exportó cerca de 67.000 vehículos en 2025, lo que representa un crecimiento significativo frente al año anterior y refleja su avance en mercados de Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África y América Latina.

El reporte financiero también dejó otro dato relevante: 2025 fue el primer año en el que Leapmotor registró beneficios. La compañía obtuvo ganancias por unos 538 millones de yuanes, impulsadas por la venta de aproximadamente 597.000 vehículos, más del doble que en 2024.

Tras la publicación de estos resultados, las acciones de Leapmotor en Hong Kong registraron un incremento superior al 6 % en las primeras horas de negociación.

