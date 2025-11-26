Llega nueva marca de carros eléctricos a la región; viene de romper récord en Europa

La presencia de fabricantes chinos en el mercado latinoamericano continúa creciendo, y uno de los nombres que más se ha expandido recientemente es Leapmotor. La compañía, respaldada por Stellantis, avanza con una estrategia que busca consolidarla como un actor relevante fuera de Asia, incluyendo América del Sur, donde Tesla acaba de abrir su segundo mercado en Colombia.

Su entrada a la región se da tras un año de fuerte actividad comercial en Europa, donde en España donde ha comercializado 2.126 unidades hasta octubre de este 2025, que es casi 10 veces más de lo que vendió en todo 2024.



¿A qué mercados llega Leapmotor?

Ahora, este mes, la empresa inició oficialmente operaciones en Brasil y Chile, lo que marca su aterrizaje en el Cono Sur. Según la compañía, su plan contempla ofrecer en la región una línea completa de vehículos eléctricos y de autonomía extendida, proceso que arranca en Brasil y se desarrolla apoyado en la red de distribución y el sistema posventa de Stellantis.

Los primeros modelos presentados en territorio sudamericano incluyen el C10 —en versiones 100 % eléctrica y de rango extendido— y el B10, un SUV eléctrico de tamaño mediano disponible en ambos países. Durante el Salón del Automóvil de São Paulo, Leapmotor también exhibió el C16, un SUV eléctrico de seis plazas que se suma a su portafolio global.

La expansión contempla un despliegue progresivo de infraestructura comercial. De acuerdo con la empresa, para 2025 se proyecta contar con 36 puntos de venta y servicio en 27 ciudades de Brasil, además de cinco establecimientos en Chile. Stellantis respalda esta operación con su red ya instalada, con la que busca garantizar atención y soporte en los nuevos mercados.



¿Leapmotor llegará a Colombia?

Consultado por Blu Radio sobre una eventual llegada de la marca a Colombia, Stellantis respondió: “De momento solo estamos lanzando la marca en Chile como primer mercado y luego Brasil. Respecto a otros mercados se está evaluando aún su llegada”.



En paralelo al lanzamiento de vehículos, Leapmotor comenzó a introducir su plataforma conectada LEAP+, que integra funciones como llave digital, control remoto del vehículo y navegación hacia puntos de carga.

Además, la marca estableció alianzas con proveedores locales de infraestructura, entre ellos Zletric y GreenV, para facilitar servicios de carga y opciones de instalación de cargadores residenciales.

La llegada a Sudamérica ocurre después de una rápida expansión global. Tras su ingreso formal a Europa el año pasado mediante la empresa conjunta Leapmotor International —creada junto a Stellantis—, la marca alcanzó presencia en más de 30 mercados fuera de China hasta junio de este año. Su cobertura internacional se extiende hoy por Europa, Medio Oriente, Asia-Pacífico y África.

Este crecimiento vino acompañado de un aumento en exportaciones. Datos de la compañía indican que entre enero y octubre superó las 44.000 unidades enviadas al exterior, cifra que la ubica como la marca china de nueva generación con mayor volumen de exportación y entre los líderes en países europeos como Alemania, Francia, Italia y España.

La empresa también fijó un objetivo global de ventas de un millón de unidades para 2026, dividido en 900.000 vehículos para el mercado chino y 100.000 en el extranjero.

No obstante, la concentración actual de sus operaciones internacionales y la meta duplicada que proyecta para los próximos años representan un desafío relevante en su estrategia de expansión.