En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Estas fueron las 5 marcas que más carros vendieron en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025

Estas fueron las 5 marcas que más carros vendieron en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025

Con 64 marcas en exhibición y más de 600 vehículos disponibles, el Salón del Automóvil de Bogotá logró más de 14.000 carros vendidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad