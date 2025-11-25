Estas fueron las 5 marcas que más carros vendieron en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 cerró su edición número 19 con más de 14.000 carros vendidos y cerca de 140.000 visitantes durante los diez días de feria.

Con 64 marcas en exhibición y más de 600 vehículos disponibles, el evento volvió a consolidarse como una plataforma clave para medir la dinámica del mercado automotor en Colombia.

Según los organizadores, esta versión ratificó el papel de Bogotá como punto estratégico del sector. Carlos Ruiz, jefe de proyecto del Salón, aseguró que la feria evidenció “una plataforma competitiva y con proyección regional”.

Desde Fenalco, su vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor, Eduardo Visbal, afirmó que el evento “superó todas nuestras expectativas”, destacando el movimiento comercial registrado durante el encuentro.



Chery tuvo un buen comportamiento de ventas en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025 Foto: Blu Radio

Las 5 marcas que más carros vendieron en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025

BYD informó que vendió más de 2.620 unidades durante la feria, lo que representó un aumento superior al 118% frente al año anterior, de acuerdo con su gerente de mercadeo, Maritza Rincón.



BYD — 2.629 pedidos (16,6%) Mazda — 1.190 pedidos (7,5%) Kia — 1.115 pedidos (7,0%) Renault — 1.071 pedidos (6,7%) Toyota — 907 pedidos (5,7%)

Cifras que fueron confirmadas por el medio especializado El Carro Colombiano, y que superaron en algunas marcas a las entregadas por los organizadores de la feria.

BYD fue la marca de carros que más vendió en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025 Foto: Blu Radio

¿Cómo les fue a las marcas en el Salón?

La feria estuvo acompañada por espacios dedicados a tecnologías de nueva generación, zonas de electrificación y lanzamientos en diferentes segmentos. Además, el IV Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica reforzó el protagonismo de las nuevas energías entre los asistentes, compradores y profesionales del sector.

Varias marcas aprovecharon este escenario para destacar sus resultados. Toyota reportó alrededor de 900 unidades vendidas, cifra que, según Manuel Hernández, gerente de ventas, refleja el interés del público por las tecnologías de la marca.

Desde Porsche Colombia, su gerente general, Juan Felipe Bedoya, explicó que los pedidos hechos durante la feria confirmaron el comportamiento positivo del portafolio que representan en el país, compuesto por Volkswagen, CUPRA y Audi.

Volkswagen en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025 Foto: Blu Radio

Nuevos actores también registraron cifras relevantes. Voyah duplicó su proyección inicial al superar las 137 unidades, de acuerdo con su gerente comercial y de mercadeo, Santiago Álvarez.

Para Geely Riddara, el evento permitió superar en 30 % la meta de su primer mes de operación, según su gerente en Colombia, Nicolás Mejía.

Farizon, marca del Grupo Vardi y Geely Holding Group, reportó 30 unidades vendidas, número que su gerente, Felipe Negret Hidalgo, señaló como un arranque positivo en el país.

El Salón también dejó resultados importantes para marcas que buscan consolidarse en categorías específicas. Isuzu registró entre 40 y 50 unidades vendidas, según confirmó su gerente general, Camilo Cortés. KGM reportó 75 unidades, información entregada por su country manager, Paulo Moreira.

En vehículos comerciales, DFAC|Dongfeng, representada por Magma Automotive, pasó de 221 unidades en 2024 a 510 en 2025, cifra resaltada por su gerente de mercadeo, Estuardo Pérez.

En el segmento premium eléctrico, Zeekr registró un crecimiento del 52 % frente a 2024, según su brand manager, José Luis Porras.

Astara también destacó su participación general en la feria. Su country manager, Andrés Aguirre, señaló que presentaron un portafolio que cubre cerca del 96 % de los segmentos del mercado colombiano con marcas como Hyundai, Jeep, RAM, Fiat, Peugeot, Opel, JMC, JMEV, Volvo y Zeekr.