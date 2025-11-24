Otra marca de carros eléctricos llega a Colombia para desafiar a Tesla, BYD, Kia, y más

El panorama de la movilidad eléctrica en Colombia sigue moviéndose con todas las novedades del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, junto con la llegada de grandes jugadores como Tesla la semana pasada y ahora una nueva marca, procedente de China que también llega para decir presente.

En este contexto, llegó a Colombia Xpeng, una marca que se suma a la competencia que protagonizan empresas como BYD, Kia, Chery y otros actores presentes en el país en esa carrera por la electrificación.

La compañía china anunció su ingreso al mercado colombiano a través de Inchcape, que también importa marcas como Mercedes-Benz, Subaru, Citroën, entre otras. Según la marca, esta alianza permitirá ofrecer presencia comercial, talleres autorizados y soporte logístico desde el inicio de operaciones.

Xpeng G9 Foto: Xpeng

Xpeng se presenta como una empresa tecnológica que desarrolla vehículos eléctricos con alto nivel de automatización y conectividad. En palabras de Nicolás Muñoz, brand manager de la marca en Colombia, su enfoque está centrado en integrar inteligencia artificial y sistemas de asistencia avanzados en los vehículos.



“Xpeng es una empresa de tecnología que hace carros eléctricos (…) Nos diferenciamos por soluciones innovadoras como actualizaciones OTA y conexión a internet satelital”, afirmó el ejecutivo, destacando además que estos desarrollos están orientados a una experiencia segura y digitalizada dentro del vehículo.



¿Cuáles carros tendrá Xpeng en Colombia?

Para su presentación en Colombia, Xpeng exhibió dos SUV eléctricas: la G6 y la G9



Xpeng G6: dos versiones

La G6 llega al país en dos configuraciones:



Air: motor de 185 kW (248 caballos), batería de 68 kWh y autonomía certificada de 450 km bajo ciclo WLTP.

motor de 185 kW (248 caballos), batería de 68 kWh y autonomía certificada de 450 km bajo ciclo WLTP. Pro: potencia de 218 kW (292 caballos), batería de 80 kWh y rango de 520 km WLTP.

Xpeng G6 llegará en dos versiones Foto: Xpeng

Ambas versiones utilizan baterías LFP y sistemas de carga ultrarrápida capaces de llevar la batería del 10 % al 80 % en aproximadamente 12 minutos en cargadores autorizados. El diseño mantiene una silueta tipo coupé con líneas pensadas para reducir resistencia aerodinámica.

En tecnología interior, la versión Air incorpora pantalla de 15,6 pulgadas, tablero digital, integración con Android Auto, Apple CarPlay y Huawei App Store, además de funciones como control por voz y modos de bienestar. La variante Pro añade masaje en los asientos delanteros, ventilación, retrovisor con transmisión por cámara y un modo antifatiga.



Xpeng G9

La G9 se introduce en una única versión Performance, equipada con dos motores —uno delantero asíncrono y otro trasero síncrono— para un total de 423 kW (567 caballos). Su batería LFP de 94 kWh ofrece hasta 540 km de autonomía y admite carga del 10 % al 80 % en 12 minutos.

Este modelo incluye capacidad de suministro eléctrico de hasta 6 kWh para alimentar dispositivos externos y un sistema de gestión térmica que incorpora microfiltrado de aire, techo panorámico con filtro UV y funciones de confort como asientos ventilados con masaje.

Xpeng G9 por dentro Foto: Xpeng

La marca destaca también su sistema de asistencias Xpilot Assist, que integra cámaras de 360°, sensores perimetrales, alerta de tráfico cruzado, reconocimiento de señales, mantenimiento de carril y estacionamiento autónomo. La G9 suma cámara tipo dashcam y monitoreo del conductor.

“Estamos seguros que Xpeng será una marca que marcará un hito para los amantes de la conducción”, señaló Muñoz al presentar sus planes para el país.