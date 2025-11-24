En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Otra marca de carros eléctricos llega a Colombia para desafiar a Tesla, BYD, Kia, y más

Otra marca de carros eléctricos llega a Colombia para desafiar a Tesla, BYD, Kia, y más

La compañía china anunció su ingreso al mercado colombiano a través de Inchcape, que también importa marcas como Mercedes-Benz, Subaru, Citroën, entre otras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad