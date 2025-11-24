MinTransporte exige multar e inmovilizar carros a todos los que hagan estas 4 cosas con sus placas

Publicidad
El Ministerio de Transporte llamó la atención de todas las autoridades de tránsito del país sobre una problemática que, según la entidad, se ha vuelto recurrente en las vías: vehículos circulando con placas que no cumplen las condiciones exigidas por la ley.
La advertencia quedó plasmada en una circular emitida por la Dirección de Transporte y Tránsito, firmada por su director, Luis Alejandro Zambrano Ruiz, en la que se ordena reforzar los controles y aplicar las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito.
En el documento, fechado el 13 de noviembre de 2025, el ministerio recordó que la placa única nacional es obligatoria para todos los vehículos matriculados en Colombia y que ninguna autoridad local puede flexibilizar ese requisito. La entidad citó que la Ley 769 de 2002 establece que las placas deben permitir la plena identificación del vehículo y ser instaladas de forma visible y sin alteraciones.
Solo después de explicar este contexto, el Ministerio precisó cuáles son las conductas que requieren intervención inmediata por parte de alcaldías, organismos de tránsito y la Policía. La circular indica que estas prácticas, detectadas de manera frecuente en corredores urbanos y carreteras, deben derivar en comparendos y en la inmovilización, salvo que sea posible corregir el problema en el lugar.
La instrucción del ministerio se centra en cuatro tipos de irregularidades que afectan la identificación del vehículo:
La circular señala que estas situaciones deben ser atendidas bajo lo establecido en los artículos 45 y 131 del Código Nacional de Tránsito, que contemplan multa de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes ($322.070 en 2025) y la inmovilización del vehículo en casos como placa adulterada, falsa, inexistente o instalada de forma irregular.
Asimismo, el ministerio aclaró que la inmovilización puede evitarse únicamente cuando la irregularidad pueda corregirse inmediatamente, retirando el elemento que impide la identificación o ajustando la placa a su posición reglamentaria.