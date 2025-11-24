MinTransporte exige multar e inmovilizar carros a todos los que hagan estas 4 cosas con sus placas

El Ministerio de Transporte llamó la atención de todas las autoridades de tránsito del país sobre una problemática que, según la entidad, se ha vuelto recurrente en las vías: vehículos circulando con placas que no cumplen las condiciones exigidas por la ley.

La advertencia quedó plasmada en una circular emitida por la Dirección de Transporte y Tránsito, firmada por su director, Luis Alejandro Zambrano Ruiz, en la que se ordena reforzar los controles y aplicar las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito.

En el documento, fechado el 13 de noviembre de 2025, el ministerio recordó que la placa única nacional es obligatoria para todos los vehículos matriculados en Colombia y que ninguna autoridad local puede flexibilizar ese requisito. La entidad citó que la Ley 769 de 2002 establece que las placas deben permitir la plena identificación del vehículo y ser instaladas de forma visible y sin alteraciones.

Solo después de explicar este contexto, el Ministerio precisó cuáles son las conductas que requieren intervención inmediata por parte de alcaldías, organismos de tránsito y la Policía. La circular indica que estas prácticas, detectadas de manera frecuente en corredores urbanos y carreteras, deben derivar en comparendos y en la inmovilización, salvo que sea posible corregir el problema en el lugar.



Alterar las placas de un carro es prohibido por ley. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las cuatro conductas que exigen sanción

La instrucción del ministerio se centra en cuatro tipos de irregularidades que afectan la identificación del vehículo:



Placas de otros países o elementos que las imiten: la circular señala que algunos conductores están instalando en la zona destinada a la placa nacional distintivos extranjeros o accesorios que simulan ser placas. Zambrano recuerda que, según el artículo 45 del Código Nacional de Tránsito, esto equivale a circular sin placas y debe sancionarse como tal.

Luces o dispositivos que impiden leer la placa: el Ministerio también reportó el uso de tiras LED, exploradoras, luces rutilantes o estroboscópicas ubicadas justo donde van las placas. El documento precisa que estas instalaciones están prohibidas por la Ley 769 de 2002 y dificultan la lectura de los caracteres, lo que obliga a imponer comparendo.

Placas deterioradas o sin las características técnicas exigidas: otra conducta mencionada es la circulación con placas que han perdido partes, color, revestimiento retroreflectivo o cualquiera de los elementos técnicos definidos en la ficha MT-001-1992. En esos casos, la autoridad debe ordenar el proceso de duplicado ante el organismo de tránsito correspondiente.

Placas mal instaladas, inclinadas u ocultas: el Ministerio advierte que también son objeto de sanción las placas que no están ubicadas perpendicularmente al piso, aparecen inclinadas u ocultas por partes del vehículo o accesorios añadidos, o cuentan con mecanismos que permiten moverlas o esconderlas.

Prácticas con placas de carros prohibidas en Colombia Foto: MinTransporte

¿Cuáles son las sanciones por no llevar la placa como ordena la ley?

La circular señala que estas situaciones deben ser atendidas bajo lo establecido en los artículos 45 y 131 del Código Nacional de Tránsito, que contemplan multa de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes ($322.070 en 2025) y la inmovilización del vehículo en casos como placa adulterada, falsa, inexistente o instalada de forma irregular.

Asimismo, el ministerio aclaró que la inmovilización puede evitarse únicamente cuando la irregularidad pueda corregirse inmediatamente, retirando el elemento que impide la identificación o ajustando la placa a su posición reglamentaria.