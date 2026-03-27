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Blu Radio  / Nación  / Ojo a estas vías: autoridades priorizan corredores críticos por alta movilidad en Semana Santa

Ojo a estas vías: autoridades priorizan corredores críticos por alta movilidad en Semana Santa

La Policía de Tránsito identificó los tramos con mayor riesgo y desplegó operativos especiales ante la movilización de más de 10 millones de vehículos en el país.

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