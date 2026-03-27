Ojo a estas vías: autoridades priorizan corredores críticos por alta movilidad en Semana Santa

Con la salida masiva de viajeros por todo el país, la Policía activó un plan especial enfocado en los corredores viales con mayor flujo y riesgo de siniestralidad.

El director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Alonso Parra Archila, explicó que, tras un análisis de los últimos cinco años, se identificaron 20 tramos críticos donde históricamente se concentran accidentes y alta congestión.

Para hacer frente a esta situación, las autoridades instalaron 140 zonas de prevención y control a lo largo del país, desde donde se vigilará en tiempo real el comportamiento de los conductores y las condiciones de movilidad.

Movilidad días festivos Foto: Alcaldía de Bogotá

Las vías con mayor atención en Semana Santa

Dentro del llamado “mapa de riesgo vial”, hay corredores que concentran la mayor preocupación de las autoridades por su alto flujo y complejidad:



Medellín – Hatillo, en el departamento de Antioquia

Bogotá – Girardot

Bogotá – Tunja

Cali – Palmira – Andalucía

Puente Nacional – San Gil, en Santander

Corredor Caribe: Barranquilla – Ciénaga – Santa Marta, pasando por Gaira y Mamatoco

En estos puntos habrá presencia permanente de unidades de tránsito, controles de velocidad y operativos especiales como el denominado “Plan Freno”, enfocado en tramos con pendientes pronunciadas donde suelen presentarse fallas mecánicas y accidentes graves.



Además del despliegue en terreno, la Policía contará con el apoyo de unidades de inteligencia y policía judicial para reforzar la seguridad en los principales ejes viales. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad, evitar congestiones críticas y garantizar que los millones de viajeros lleguen seguros a sus destinos durante una de las temporadas de mayor movilidad en Colombia.

Las autoridades insisten en el llamado a los conductores: respetar las normas, revisar el estado del vehículo antes de viajar y evitar maniobras riesgosas en carretera, especialmente en los corredores priorizados.