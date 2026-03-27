Ojo a estas vías: autoridades priorizan corredores críticos por alta movilidad en Semana Santa

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Con la salida masiva de viajeros por todo el país, la Policía activó un plan especial enfocado en los corredores viales con mayor flujo y riesgo de siniestralidad.
El director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Alonso Parra Archila, explicó que, tras un análisis de los últimos cinco años, se identificaron 20 tramos críticos donde históricamente se concentran accidentes y alta congestión.
Para hacer frente a esta situación, las autoridades instalaron 140 zonas de prevención y control a lo largo del país, desde donde se vigilará en tiempo real el comportamiento de los conductores y las condiciones de movilidad.
Dentro del llamado “mapa de riesgo vial”, hay corredores que concentran la mayor preocupación de las autoridades por su alto flujo y complejidad:
En estos puntos habrá presencia permanente de unidades de tránsito, controles de velocidad y operativos especiales como el denominado “Plan Freno”, enfocado en tramos con pendientes pronunciadas donde suelen presentarse fallas mecánicas y accidentes graves.
Además del despliegue en terreno, la Policía contará con el apoyo de unidades de inteligencia y policía judicial para reforzar la seguridad en los principales ejes viales. El objetivo es claro: reducir la siniestralidad, evitar congestiones críticas y garantizar que los millones de viajeros lleguen seguros a sus destinos durante una de las temporadas de mayor movilidad en Colombia.
Las autoridades insisten en el llamado a los conductores: respetar las normas, revisar el estado del vehículo antes de viajar y evitar maniobras riesgosas en carretera, especialmente en los corredores priorizados.