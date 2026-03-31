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Giro en caso de asesinato de pareja joven el Tolima: "Situaciones derivadas de brujería"

El Domingo de Ramos en El Espinal, Tolima, terminó en tragedia con esta noticia en donde un pequeño de tan solo cuatro meses se quedó sin sus padres.

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