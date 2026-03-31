Giro en caso de asesinato de pareja joven el Tolima: "Situaciones derivadas de brujería"

El Domingo de Ramos enlutó a más de uno en El Espinal, Tolima, cuando sobre las 10:00 de la noche se registró el doble homicidio de Juan Sebastián Quiñones Moreno y Lizet Tatiana Avilés Ortiz, de 22 y 21 años, quienes fueron interceptados por delincuentes que les robaron la motocicleta en donde iban camino a su casa, acompañados de su bebé -de tan solo 4 meses- que sigue siendo atendido en el hospital municipal.

Ante este hecho, el alcalde Wilson Gutiérrez ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para dar con los responsable de este lamentable hecho en este municipio del Tolima. Pero lo que ha despertado nuevos comentario en torno a este caso ha sido una nueva hipótesis sobre este caso que puso la mesa el comandante del Disrito de Policía de Espinal, teniente coronel Alejandro Poveda.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

¿Brujería y estafa? La nueva hipótesis en el caso

Inicialmente se manejó el caso como un hurto a mano armado que, lamentablemente, derivó en doble homicidio. Sin embargo, una nueva hipótesis apunta a la famosa red conocida como "Los Brujos" del Tolima. Algo que se ha hecho muy famoso en esta región y ha tenido en alerta a las autoridades.

"Inicialmente estaríamos hablando de un hurto. Sin embargo, ya el día de hoy se han realizado algunas verificaciones en cámaras de seguridad del sector y hemos evidenciado que también, en la inspección técnica del cadáver que se hizo al hoy occiso, también todavía tenía algunas pertenencias, por lo que esta hipótesis de hurto se mantiene pero están empezando a aparecer otras hipótesis. Y es que, posiblemente, tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la esotería (sic) o de la mal llamada brujería", dijo el comandante, según reveló Noticias Caracol.



Elementos de brujería en cárcel de Picaleña en Ibagué. Foto: Policía.

¿Qué son "Los Brujos", la red que preocupa en el Tolima?

Esta se volvió una red de lavado de activos que, de manera virtual, se ha dedicado a generar engaños para apoderarse de grandes sumas de dinero. La gobernadora Adriana Magali Matiz reveló que las diligencias de allanamiento se registraron en Ibagué, El Espinal y Suárez, pues esto se ha convertido en uno de los focos más importantes en la región a desmantelar.

"En Ibagué, El Espinal y Suárez (Tolima) lo demostramos con hechos. Se ejecutaron 12 allanamientos —8 en Ibagué, 3 en Espinal y 1 en Suárez— dirigidos a golpear directamente a los “BRUJOS”, una estructura que convirtió el engaño en negocio criminal, estafando principalmente a ciudadanos mediante falsos servicios esotéricos y fraudulentos trámites migratorios para mover dinero ilícito", indicó la gobernadora Adriana Magali Mtiz.