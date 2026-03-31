Refuerzan controles a venta de pescado en Barrancabermeja durante Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa y el aumento en el consumo de pescado, la Alcaldía de Barrancabermeja intensificó los operativos de inspección en expendios y puntos de venta para garantizar que los productos comercializados cumplan con las condiciones sanitarias y no representen riesgos para la salud de los consumidores.

Funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud, realizan visitas a establecimientos para verificar aspectos como la cadena de frío, el estado del producto y las condiciones de higiene en los locales.

Según explicó el profesional de la entidad, Sixto Noriega, en los casos en que se detecten irregularidades se podrán aplicar medidas como el decomiso de productos, su destrucción o congelamiento, e incluso la clausura parcial o total de los establecimientos que incumplan la normatividad.

Durante las inspecciones, las autoridades también hacen un llamado a los ciudadanos para que estén atentos al momento de comprar pescado.



“Recomendamos verificar que el producto tenga ojos brillantes y transparentes, branquias rojas y húmedas, así como una textura firme. De igual forma, evitar aquellos alimentos con olores fuertes o desagradables, color opaco o consistencia viscosa, señales que podrían indicar descomposición”, explicó el funcionario.

El pescado debe mantenerse refrigerado entre 0 y 4 grados centígrados o exhibido sobre hielo limpio que lo cubra completamente, sin que se rompa la cadena de frío durante su transporte o venta. Además, los establecimientos deben cumplir con condiciones básicas de limpieza y manipulación, como el uso de guantes, tapabocas y gorros por parte del personal.

En paralelo, desde Centroabastos en Bucaramanga durante esta Semana Mayor se mantiene una operación continua para asegurar el suministro de alimentos, especialmente de pescado.

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La central mayorista opera desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección en horario extendido, iniciando actividades a las 2:00 a.m. y finalizando a las 9:00 p.m. El terminal pesquero, por su parte, funciona desde las 3:00 a.m. todos los días, incluso en jornadas donde habitualmente no presta servicio, para atender la alta demanda.

De acuerdo con cifras de la entidad, el ingreso de pescado ha aumentado en un 49,3 % frente al mismo periodo del año anterior, superando las 800 toneladas, lo que garantiza suficiente oferta tanto de especies de río como de mar.