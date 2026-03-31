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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan controles a venta de pescado en Barrancabermeja durante Semana Santa

Refuerzan controles a venta de pescado en Barrancabermeja durante Semana Santa

El ingreso de pescado a Centroabastos de Bucaramanga ha aumentado en un 49,3 % frente al mismo periodo del año anterior, superando las 800 toneladas, lo que garantiza suficiente oferta.

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