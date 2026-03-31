Melgar se levanta tras emergencia: el municipio está listo para recibir a turistas en Semana Santa

Después de vivir momentos de alta tensión por el desbordamiento de tres quebradas, el municipio de Melgar, Tolima, entró en una fase de normalización. El alcalde Francisco Bermúdez, en diálogo con Mañanas Blu, entregó un parte de tranquilidad, asegurando que, tras los trabajos de remoción de lodo y escombros iniciados desde la madrugada del lunes, el casco urbano y rural ya cuentan con movilidad total.



Un balance de la emergencia y atención a damnificados

La emergencia fue provocada por lluvias torrenciales en la zona de la cordillera, hacia el sector de Icononzo, lo que generó crecientes súbitas históricas en los afluentes que atraviesan el municipio. Según el mandatario, el fenómeno se vio agravado por el aumento del nivel del río Sumapaz, lo que provocó un efecto de represamiento en las quebradas locales como La Melgara y La Longaniza.

Inundaciones por lluvias en Melgar. Suministrada.

“Más de 500 familias resultaron afectadas. Ayer se realizaron los respectivos censos y hoy entregaremos ayudas humanitarias”, afirmó el alcalde, destacando que, afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, sino únicamente daños materiales en viviendas y vehículos

Para enfrentar la crisis, se activaron más de 10 frentes de trabajo y se contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía y organismos de socorro.



Afectaciones en el sector turístico y hotelero

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el estado del Centro Vacacional Cafam Melgar. El alcalde aclaró que, si bien la quebrada La Melgara afectó algunas cabañas en la zona antigua (antigua Cafalandia), el daño fue localizado y mínimo en comparación con la magnitud del complejo. “Cafam está con la 10 puesta, igual que dos o tres hoteles que también sufrieron afectaciones; estamos trabajando para apoyarlos y fortalecerlos”, señaló Bermúdez.

Asimismo, confirmó que zonas de entretenimiento emblemáticas, como la Avenida Cafam y el sector de las discotecas (incluyendo la discoteca La Roca), no sufrieron daños y se encuentran operativas para el público.



Preparativos para la Semana Santa y medidas de seguridad

Con la vista puesta en la Semana Mayor, la administración municipal declaró la calamidad pública y urgencia manifiesta para agilizar las obras de mitigación y limpieza en las riberas de los ríos. El alcalde hizo un llamado a la solidaridad y a que los medios de comunicación muestren la recuperación actual de Melgar para no ahuyentar el turismo, motor principal de la economía local.



Finalmente, como medida preventiva, el mandatario informó que se ha limitado la realización del tradicional “paseo de olla” en los afluentes hídricos. Esta restricción busca tanto proteger la vida de los visitantes ante posibles cambios súbitos en los niveles del agua como preservar el medio ambiente y las fuentes que surten el acueducto municipal.

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