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Melgar se levanta tras emergencia: el municipio está listo para recibir a turistas en Semana Santa

La emergencia fue provocada por lluvias torrenciales en la zona de la cordillera, hacia el sector de Icononzo, lo que generó crecientes súbitas históricas en los afluentes que atraviesan el municipio.

Piscilago es un gran parque acuático cerca de Bogotá en Girardot y Melgar.
Los parques acuáticos cerca de Bogotá pueden ser el escape perfecto de fin de semana.
Foto: Colsubsidio
Por: Patricia González
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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