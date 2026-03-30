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Blu Radio  / Nación  / Melgar vuelve a inundarse: lluvias desbordan quebradas y dejan múltiples emergencias

Melgar vuelve a inundarse: lluvias desbordan quebradas y dejan múltiples emergencias

La situación se desencadenó en la madrugada, cuando las quebradas La Melgara, La Longaniza y La Chicha se salieron de su cauce, sorprendiendo a la comunidad mientras dormía.

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