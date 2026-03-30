Melgar vuelve a inundarse: lluvias desbordan quebradas y dejan múltiples emergencias

Una nueva emergencia por la temporada de lluvias golpeó a Melgar en la madrugada de este lunes 30 de marzo, luego de que el aumento del caudal en varias quebradas provocara inundaciones, afectaciones estructurales y evacuaciones en distintos sectores del municipio.

La situación se desencadenó hacia la 1:30 de la mañana, cuando las quebradas La Melgara, La Longaniza y La Chicha se salieron de su cauce, sorprendiendo a la comunidad mientras dormía. La corriente ingresó con fuerza a viviendas y calles, arrastrando vehículos y causando daños en infraestructura.

Con el descenso progresivo del nivel del agua durante la mañana, los organismos de socorro iniciaron la verificación de daños. Los reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en barrios como Villa de la Huerta, El Balso, La Laguna, Mirador, Villas de Melgar, Icacal, Rojas Pinilla y Madroñala, además de múltiples puntos críticos distribuidos en diferentes sectores del municipio.

El director de la Defensa Civil en el Tolima, Luis Fernando Vélez Soto, confirmó que la emergencia no solo dejó inundaciones, sino también deslizamientos de tierra y colapso de estructuras.



“Melgar amanece nuevamente inundada por las fuertes lluvias y el desbordamiento de las quebradas. También se presentaron movimientos en masa y afectaciones en viviendas, incluso con caída de techos”, explicó.

El funcionario agregó que desde Ibagué fueron desplegadas unidades de apoyo para atender la situación.

“Cinco integrantes de la Defensa Civil se trasladaron con herramientas, y también se activó personal desde El Espinal para reforzar la atención”, indicó, al tiempo que señaló que aún no hay un balance definitivo de familias afectadas.

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Las autoridades mantienen en evaluación el alcance de la emergencia, especialmente, en sectores que ya habían resultado afectados por inundaciones recientes, como Icacal, Sicomoro y Yajaira.

Varias familias damnificadas tuvieron que ser evacuadas y trasladadas a sitios temporales, luego de que el agua y el lodo arrasaran con sus pertenencias. Entre los puntos más impactados también se encuentra el balneario de Cafam, donde cabañas turísticas quedaron inutilizables, generando inconformidad entre visitantes por la falta de medidas preventivas.

Mientras tanto, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo permanece activo para coordinar la respuesta institucional. En las labores participan el Ejército, la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y la administración local.

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Las acciones se concentran ahora en la limpieza de zonas afectadas, remoción de escombros y asistencia a los damnificados, en medio de una temporada de lluvias que sigue generando alerta en esta zona del Tolima.