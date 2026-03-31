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Riña dentro del Hospital de Suratá, Santander, puso en riesgo a personal médico

La riña inició en el parque principal de Suratá donde resultaron heridas cuatro personas y termino dentro del hospital local.

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