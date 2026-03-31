Riña dentro del Hospital de Suratá, Santander, puso en riesgo a personal médico

Un grave caso de intolerancia registrado en la madrugada del domingo 29 de marzo en el parque principal de Suratá dejó como saldo cuatro personas heridas con arma blanca y una situación de riesgo al interior del Hospital San Sebastián de Suratá.

De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Ecson Jerónimo Pabón Vega, la riña se originó en medio del consumo de licor y hechos de intolerancia.

“Se presentó una riña cerca al parque principal y posteriormente las personas heridas fueron trasladadas al hospital”, explicó el mandatario.

Sin embargo, la situación se agravó minutos después cuando, según informó el alcalde, otras personas involucradas en el altercado llegaron hasta el hospital y, al parecer, forzaron puertas para ingresar y continuar la confrontación.



El hecho generó pánico y puso en riesgo al personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar.

“Fue un momento de temor para el personal de salud por el ingreso violento de estas personas”, indicó el alcalde, quien aseguró que, aunque no se reportaron agresiones directas contra funcionarios, sí hubo afectación en la tranquilidad del servicio.

A través de un comunicado, la Administración Municipal rechazó lo ocurrido y advirtió que este tipo de hechos comprometen la seguridad y el funcionamiento de los servicios de salud. Además, anunció que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades para adelantar las investigaciones correspondientes.

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En el mismo sentido, la gerente del hospital, Amparo Quitián, condenó lo sucedido y recalcó que este tipo de actos vulneran un espacio destinado al cuidado de la vida. También confirmó que lo ocurrido será objeto de investigación para esclarecer responsabilidades.

Por su parte, la Policía de Santander informó que una persona fue capturada por estos hechos, mientras que varias más recibieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

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Las autoridades locales anunciaron que fortalecerán los controles y el trabajo articulado con la Policía Nacional para evitar que situaciones similares se repitan en el municipio.