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Campesinos bloquean paso en la vía Cordialidad entre Barranquilla y Cartagena; reclaman tierras

La manifestación se da ante las inconformidades de un grupo de ciudadanos que están esperando ser beneficiados con entrega de tierras.

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