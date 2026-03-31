Campesinos bloquean paso en la vía Cordialidad entre Barranquilla y Cartagena; reclaman tierras

Más de 20 campesinos del corregimiento Isabel López están bloqueando desde las 5 de la mañana el paso por la Vía Cordialidad, corredor clave de transporte de mercancía y de pasajeros entre Barranquilla y Cartagena, pues estos alegan que no estarían siendo tenidos en cuenta en la entrega de tierras que el Gobierno nacional adelanta en el departamento.

De acuerdo con Libis Navarro, líder de la manifestación, el pasado viernes fueron entregadas en el municipio de Sabanalarga un total de 70 hectáreas a 15 familias procedentes de Baranoa.

La situación resultó molesta para los campesinos de este municipio, quienes completan ocho años esperando por ser beneficiados con algunas de estas entregas. En consecuencia, este martes reclaman que la Agencia Nacional de Tierras no los estaría teniendo en cuenta, pese a que están censados y registrados, por lo que están dispuestos a bloquear el paso en esta importante vía durante esta semana, de ser necesario, hasta no recibir respuestas concretas del Gobierno.

"Pedimos que el doctor Javier torres le dé la cara a la gente de Isabel López para poder salir de allí. Exigimos que nos tengan en cuenta en la entrega de tierra. Queremos sr participes de la reforma agraria.



Por lo pronto la Policía de Tránsito busca conversar con los manifestantes para lograr un acuerdo, mientras están tratando de desviar el tráfico de vehículos que está incrementado para esta época por cuenta de los viajeros que llegan y salen del departamento del Atlántico.