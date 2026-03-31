Habla cardiólogo de humorista y conductor de televisión peruano que murió en la puerta de su casa

El pasado viernes 27 de marzo murió el reconocido humorista, imitador y conductor de televisión peruano Manolo Rojas, en la puerta de su vivienda, hecho que generó conmoción en el mundo del entretenimiento.

La muerte del artista, a sus 63 años, dejó múltiples interrogantes sobre las causas, especialmente tras la circulación de un video en el que se le observa tendido en la entrada de su casa. En redes sociales también se difundieron distintas versiones relacionadas con problemas de salud que él mismo había dado a conocer en el pasado.

Imágenes de cámaras de seguridad del sector muestran el momento en que Manolo Rojas es hallado en el lugar y recibe atención médica. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, colegas y familiares.

🔵 #ÚLTIMO | Luto en el humor peruano: Falleció Manolo Rojas



Triste noticia. El querido comediante Manolo Rojas murió a los 63 años en los exteriores de su hogar en La Victoria. Se han difundido imágenes de seguridad que muestran sus últimos momentos. ¡Descansa en paz, Manolo!… pic.twitter.com/JiU9btMl7v — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) March 28, 2026

Ante la incertidumbre, el cardiólogo Marco Ameri, quien lo había atendido en repetidas ocasiones meses antes de su fallecimiento, entregó detalles en Panamericana TV. Según explicó, presuntamente se trató de un infarto lo que le quitó la vida a Rojas.



Manolo Rojas Foto: Facebook

“Esto pasa en personas que tienen diabetes, esto sirve para la reflexión de más de 1 millón de peruanos que tienen diabetes que tienen como característica presentar un infarto cardiaco silente, sin dolor, que no avisa y ocurre de un momento a otro”, dijo.

El profesional de la salud indicó que el comediante padecía diabetes crónica, condición que, según explicó, puede derivar en un infarto sin señales evidentes de alerta.

LIMA#LAMENTABLE

MUERE RECONOCIDO HUMORISTA COMEDIANTE MANOLO ROJAS, UN PARO CARDIACO FULMINANTE ACABO CON SU VIDA. pic.twitter.com/wEXOfMW7Ms — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) March 28, 2026

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“Es una pena lo que ha pasado, para nosotros los cardiólogos es una persona joven, 63 años, y afectivamente no avisa, ocurre repentinamente, es un infarto masivo. Es un infarto y luego se viene en un paro cardiaco y la muerte biológica“, indicó el médico.

Finalmente, agregó: “Manolo hace unos meses me hablaba de lo contento que estaba de haber bajado más de 10 kilos y ahora estaba controlando la glicemia. Lo que le preocupaba a Manolo era el cansancio, que era mayor al habitual… además estaba muy contento porque había retomado su tratamiento”.