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Habla cardiólogo de humorista y conductor de televisión peruano que murió en la puerta de su casa

Imágenes de cámaras de seguridad del sector muestran el momento en que el hombre es hallado en el lugar y recibe atención médica. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, colegas y familiares.

Habla cardiólogo de humorista y presentador de televisión peruano que murió en la puerta de su casaEl
Habla cardiólogo de humorista y presentador de televisión peruano que murió en la puerta de su casaEl
Foto: Freepik / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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