Hallan sin vida a reconocido humorista y presentador de televisión: esto se sabe

El comediante peruano Manolo Rojas falleció en la noche del viernes 27 de marzo, a los 63 años, en Lima. El artista fue encontrado sin signos vitales en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria.

De acuerdo con versiones preliminares, la causa del deceso estaría relacionada con un paro cardiaco, aunque las autoridades iniciaron las indagaciones para confirmar las circunstancias con exactitud.

Según reportes conocidos hasta el momento, el hecho ocurrió hacia las 9:58 de la noche, cuando personas que transitaban por el sector alertaron a sus familiares tras verlo tendido en el suelo.

Inolvidable Manolo Rojas.



Aquí, imitando magistralmente al Zambo Cavero.



Un cague de risa cuando empieza a cantar, en Yo Soy de JB.



Que Dios lo guarde en su gloria al buen Manolito 🥺😭

pic.twitter.com/meQuF0HQ9r — 𝙕𝙖𝙠𝙠𝙤𝙛𝙛 ⭐⭐⭐ (@Zakkoff) March 28, 2026

Rojas fue trasladado de urgencia en un vehículo particular con la intención de llevarlo a un centro médico, pero un uniformado que atendió la situación indicó que ya no presentaba signos vitales.



Víctor Manuel Rojas Ibáñez, su nombre de pila, construyó una trayectoria de más de 30 años en radio, televisión y escenarios. Se destacó por sus imitaciones y su estilo de humor político, además de su trabajo como compositor.

Participó en programas reconocidos del entretenimiento peruano como ‘Risas y Salsa’ y ‘Los Chistosos’, donde consolidó varios de sus personajes más recordados.

Manolo Rojas Foto: Facebook

Tras conocerse la noticia, figuras del espectáculo y del ámbito público expresaron mensajes de condolencias y destacaron su aporte a la cultura popular. Colegas y seguidores resaltaron su cercanía con el público y su capacidad para mantenerse vigente en distintos formatos del entretenimiento.

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En medio del dolor, Jaime Rojas, hermano del hombre, reveló detalles en RPP: "Su hijo vino y lo encontró ahí en la puerta, allá, en el suelo, que le había dado un infarto. Pero él estaba normal, iba todos los días al gimnasio, su dieta, tranquilo. Y ha ido a la radio normal. Si ha venido de las siete de la noche, su hijo ha venido y lo ha encontrado ya en el suelo, que le había dado un infarto”.

Las exequias del humorista se realizarán en el Gran Teatro Nacional, donde se habilitará un espacio para que familiares, amigos y ciudadanos puedan rendirle homenaje.