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Hallan sin vida a reconocido humorista y presentador de televisión: esto se sabe

El hecho ocurrió hacia las 9:58 de la noche del viernes 27 de marzo, cuando personas que transitaban por el sector alertaron a sus familiares tras verlo tendido en el suelo.

Hallan sin vida a reconocido humorista y presentador de televisión: esto se sabe
Hallan sin vida a reconocido humorista y presentador de televisión: esto se sabe
Foto: Freepik / Facebook
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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