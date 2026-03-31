Atlético Bucaramanga reporta bajas médicas por lesiones en dos jugadores claves

El Club Atlético Bucaramanga informó sobre dos novedades médicas en su plantilla profesional, situaciones que generan preocupación en el entorno deportivo del equipo ‘leopardo’, especialmente por el impacto que podrían tener en los próximos compromisos de la temporada.

El extremo Emerson Batalla fue diagnosticado con un desgarro muscular grado I en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, una de las lesiones más comunes en el fútbol profesional debido a la exigencia física.

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Reporte médico Emerson Batalla y Fabián Sambueza.https://t.co/OpF323C1L3 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) March 30, 2026

De acuerdo con el Departamento Médico del club, el jugador ya inició un protocolo de rehabilitación integral y se encuentra bajo supervisión permanente, con el objetivo de lograr un retorno seguro y en óptimas condiciones a la competencia.

Por su parte, el mediocampista argentino Fabián Sambueza sufrió una aparatosa lesión durante el partido frente a Independiente Santa Fe. El jugador presentó una herida de aproximadamente 10 centímetros en su pierna derecha, comprometiendo piel, tejido celular subcutáneo y el músculo tibial anterior.



Bucaramanga perdió 2-1 ante Santa Fe. Los errores individuales en el fondo le costaron el partido. Equipo sin claridad ofensiva y con rendimientos individuales muy pobres. Leonel se equivoca, pero también mira al banco y no tiene alternativas. — Arleydeportes (@arleydeportes) March 28, 2026

El futbolista permanece bajo seguimiento constante del cuerpo médico, recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación. Según el reporte, el tiempo de incapacidad dependerá de la evolución del proceso de cicatrización de los tejidos afectados.

Estas bajas representan un reto para el cuerpo técnico del Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, que deberá reorganizar su esquema ante la ausencia temporal de dos piezas importantes en el funcionamiento del equipo.