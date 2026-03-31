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Atlético Bucaramanga reporta bajas médicas por lesiones en dos jugadores claves

Estas bajas representan un reto para el cuerpo técnico del Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez.

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