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Blu Radio  / Nación  / Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias por presunto acoso en contexto laboral de medios

Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias por presunto acoso en contexto laboral de medios

En entrevista con Blu Radio la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, había anunciado la conformación de un grupo para atender y verificar esos casos.

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