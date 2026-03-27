Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias por presunto acoso en contexto laboral de medios

La Fiscalía, por medio de su correo oficial, ha recibido más de 50 denuncias en las últimas horas por casos de presunto acoso en el contexto laboral en diferentes medios de comunicación.

Estas denuncias llegaron en los últimos tres días, anteriormente, en entrevista con Blu Radio, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, se había referido a la conformación de un grupo especial para atender y verificar esas denuncias que ya habían empezado a llegar.

“Creamos un grupo de tareas especiales, ese grupo se creó el día lunes y en ese grupo de tareas especiales tenemos dos fiscales destacados, una fiscal de la delegada ante la Corte, la doctora Patricia Hernández que es experta en temas de violencias basadas en género y una fiscal del grupo de género de la delegada para seguridad territorial”, dijo Camargo.

Estas 50 denuncias han llegado en los últimos tres días a la Fiscalía.



“Lo que hemos querido es que sean personas que tienen conocimiento en esta materia, para lo que tiene que ver con el trato a las víctimas, que la actividad de la Fiscalía no termine siendo revictimizante”, dijo Camargo en la entrevista con Blu Radio sobre el grupo especial.

