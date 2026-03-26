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Blu Radio  / Judicial  / ¿Cómo avanzan las investigaciones de la Fiscalía sobre el Pacto de La Picota?
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¿Cómo avanzan las investigaciones de la Fiscalía sobre el Pacto de La Picota?

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la funcionaria reveló que, hasta el momento, el ente acusador no ha encontrado el sustento probatorio necesario para convertir estas sospechas en un proceso judicial formal contra los implicados.

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