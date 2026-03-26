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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía dice que no hay evidencia de que Junta del Narcotráfico, de la que habla Petro, exista
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Fiscalía dice que no hay evidencia de que Junta del Narcotráfico, de la que habla Petro, exista

Al ser consultada directamente sobre si el ente acusador poseía pruebas de lo afirmado por el mandatario, la fiscal Camargo fue enfática en señalar que, tras aplicar protocolos técnicos, no se ha hallado rastro de dicha organización.

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