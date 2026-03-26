Fiscalía dice que no hay evidencia de que Junta del Narcotráfico, de la que habla Petro, exista

En diálogo con Ricardo Ospina, para Meridiano Blu, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, desmintió la existencia de una denominada “junta directiva del narcotráfico”. Esta figura había sido mencionada por el presidente Gustavo Petro como la organización que supuestamente subcontrató durante una reunión en Cúcuta, a la Segunda Marquetalia para llevar a cabo el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.



Sin rastro de la estructura mencionada por Petro

Al ser consultada directamente sobre si el ente acusador poseía pruebas de lo afirmado por el mandatario, la fiscal Camargo fue enfática en señalar que, tras aplicar protocolos técnicos, no se ha hallado rastro de dicha organización.

"Ninguna. Y nosotros hemos tratado de identificar de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella existe", sentenció la funcionaria.

Esta afirmación no solo pone en duda la teoría presidencial sobre una "subcontratación" del crimen, sino que reafirma que la justicia se basa en evidencias de carácter objetivo y no en interpretaciones de la realidad nacional que carezcan de sustento probatorio

La Fiscalía ha sido clara en que sus investigaciones se fundamentan en análisis de datos y rastreos técnicos, y hasta ahora, esos métodos no han arrojado resultados que coincidan con la versión del jefe de Estado.



La Segunda Marquetalia

La reconstrucción del caso del senador Uribe Turbay indica que la responsabilidad recae exclusivamente en la estructura armada liderada por alias 'Iván Márquez'. Según Camargo, la evidencia recolectada durante casi nueve meses de investigación estructural apunta a que el grupo criminal actuó por iniciativa propia para generar inestabilidad política.



Al indagar sobre si algún actor externo o superior había dado la orden, la fiscal fue contundente: "Hasta el momento lo que nos indica la evidencia es que la decisión es de ese grupo".

Camargo aseguró que no trabaja con una "agenda política" y que las decisiones se adoptan estrictamente bajo el marco del derecho: "Nosotros lo que sí promovemos mucho es el respeto por las instituciones y por las competencias", afirmó la fiscal, subrayando que las afirmaciones que sugieren actos de corrupción o intereses políticos en sus decisiones son "absolutamente falsas".