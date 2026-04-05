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Tragedia en Barrancabermeja: mujer murió tras esquivar un hueco en la vía

La víctima, de 24 años, habría perdido el control de la motocicleta al intentar esquivar un hueco en la vía. El siniestro dejó además cuatro personas heridas en hechos ocurridos en el barrio 9 de Abril.

Joven falleció en Barrancabermeja al intentar esquivar un hueco
Imagen de las autoridades. Joven falleció en Barrancabermeja al intentar esquivar un hueco
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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