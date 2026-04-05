Tragedia en Barrancabermeja: mujer murió tras esquivar un hueco en la vía

Una nueva tragedia vial enluta a Barrancabermeja. Un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este sábado dejó una joven muerta y al menos cuatro personas heridas en el barrio 9 de Abril, en inmediaciones de la cancha Polipolvo, comuna 7.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB), el siniestro se habría presentado entre las 9:20 y 9:30 de la noche, donde al parecer, la conductora de una motocicleta intentó esquivar un hueco en la vía, perdió el control y cayó violentamente sobre el pavimento.

La víctima fue identificada como María Alejandra Gómez Novoa, de 24 años, quien resultó gravemente herida y fue auxiliada por una ambulancia de la Clínica Primero de Mayo, que reportó el caso hacia las 10:00 p.m. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada a la Clínica La Magdalena, donde falleció pocos minutos después de su ingreso, sobre las 10:03 p.m.

Según las autoridades, la motocicleta involucrada, de placas WAT37H, fue retirada del lugar por familiares de la víctima antes de la inspección oficial, lo que ahora hace parte de la verificación de los hechos.



En el mismo accidente resultaron heridas otras cuatro personas, quienes fueron atendidas en centros asistenciales de la ciudad, y quienes por ahora se encuentran en recuperación en los centros asistenciales del Puerto Petrolero.

La muerte de la joven ha generado conmoción entre la comunidad, se conoció que deja dos hijos menores de edad, y un profundo dolor por las circunstancias de su fallecimiento.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las hechos exactos del siniestro y reiteraron el llamado a mejorar las condiciones de la malla vial, así como a conducir con precaución, acatando las normas de tránsito para evitar este tipo de tragedias.