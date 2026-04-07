Hombre que mató a una perrita en Bucaramanga fue identificado; autoridades lo buscan

El silencio del sector de Betania se rompió, no solo por la indignación ciudadana, sino por el despliegue de las autoridades que han dejado claro que el maltrato animal en Bucaramanga no quedará en la impunidad. Tras la difusión en redes sociales de un video en el que se evidenció el maltrato a una perrita, se activó de forma inmediata una ruta de atención integral liderada por la Policía Ambiental, la SIJÍN y la Unidad de Bienestar Animal, con un objetivo único: llevar al responsable del ataque contra la canina Kira ante la justicia.

El panorama que hallaron los investigadores al llegar al sitio fue desolador. Kira, una perrita de tan solo tres años que, según los reportes, fue blanco de una violencia desmedida por parte de su tenedor, ya no respiraba. Las autoridades se vieron obligadas a realizar la exhumación del cuerpo, el cual fue trasladado bajo estricta custodia para análisis forenses que serán piezas clave en el proceso penal. El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, fue enfático al señalar que este delito será perseguido con rigor.

“Lo que ha ocurrido con Kira es un acto atroz y cruel contra la vida animal. Al momento que recibimos las denuncias ciudadanas, llegamos al lugar con el fin de atender este caso de manera inmediata, pero lamentablemente ya se encontraba sin vida y sepultada”, afirmó el mandatario local.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que tras la denuncia en redes sociales del grave caso de maltrato animal en el barrio Betania, la perrita fue hallada muerta, por el equipo de la subsecretaría de ambiente. #VocesySonidos pic.twitter.com/f3twLVeEOh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

Portilla fue tajante sobre el destino judicial del implicado, asegurando que “este caso será llevado por la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer la causa de esta muerte, pero de manera paralela nuestra inspección de policía va a adelantar el proceso para establecer toda la responsabilidad de este tenedor”.

La intervención en la vivienda no solo permitió recolectar evidencia contra el agresor, sino que también salvó una vida. Durante la inspección, las autoridades rescataron a otra cachorrita de apenas tres meses que convivía en el mismo entorno de riesgo. La pequeña fue trasladada de urgencia a la Unidad de Bienestar Animal, donde recibe atención veterinaria para garantizar su protección, lejos del peligro que le costó la vida a Kira.

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Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Sandra Rivera, ratificó que el equipo jurídico de la Alcaldía no descansará hasta que se apliquen las sanciones más severas contempladas en la ley. “Realizamos la exhumación y en este momento el cuerpo se encuentra bajo custodia para determinar las causas de su muerte. Rechazamos todo acto de violencia e invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando a través de la línea 123”, señaló la funcionaria.

Ambientalistas denunciaron que el hombre ya había sido denunciado hace 18 meses por el maltrato al animal.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. 18 MESES 🐕 DESDE QUE DENUNCIAMOS QUE LA MOLIAN À GOLPES!



En octubre de 2024 se denunció con pruebas ante la Inspección de Policía de Bucaramanga el maltrato a una perrita.



No hicieron la aprehensión preventiva.



Esta semana, esa misma… https://t.co/B0sSLHwhwv pic.twitter.com/Jmhga1348c — Marcela Gaviria (@mapigaviria) April 7, 2026

A través de redes sociales hay un clamor generalizado que pide justicia para Kira y acciones contundentes contra el responsable de este atroz hecho.