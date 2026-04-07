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Hombre que mató a una perrita en Bucaramanga fue identificado; autoridades lo buscan

Aunque las autoridades saben quién es el responsable, no ha sido capturado.

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