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“Un acto atroz”: perrita maltratada fue hallada muerta en Bucaramanga

El caso desató rechazo ciudadano y un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con contundencia.

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