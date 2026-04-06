“Un acto atroz”: perrita maltratada fue hallada muerta en Bucaramanga

Indignación, rabia y rechazo absoluto ha generado en Bucaramanga un aberrante caso de maltrato animal ocurrido en el barrio Betania, donde una perrita fue brutalmente agredida a puños por un hombre y posteriormente hallada sin vida.

El hecho que ha sido calificado como atroz y despiadado, la denuncia se conoció inicialmente a través de redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de animales alertaron sobre la agresión contra el animal.

Las imágenes y testimonios difundidos encendieron las alarmas y motivaron la rápida reacción de las autoridades.

Sin embargo, cuando el equipo de la Subsecretaría de Ambiente llegó al lugar para atender el caso, la situación era aún más grave, la perrita ya había fallecido y, según se conoció, había sido sepultada, lo que ha dificultado la verificación inmediata de lo ocurrido y ha incrementado la indignación entre los habitantes del sector.



El caso generó un pronunciamiento contundente por parte del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien rechazó de manera categórica lo sucedido y exigió que se actúe con todo el peso de la ley.

El caso de una perrita que fue salvajemente golpeada en el barrio Betania del Norte de Bucaramanga llegará hasta las últimas consecuencias. Este bandido que agredió al animal deberá responder ante la ley por este delito contra la vida.



Al momento de conocerse las imágenes y… pic.twitter.com/l1m1ey7Ull — Cristian Portilla (@Cportilla40) April 6, 2026

“Rechazo este acto tan atroz contra la vida animal; hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la Nación y al sistema judicial para que este caso sea juzgado bajo la Ley Ángel y que esta persona sea procesada con toda la severidad de la legislación colombiana”, afirmó el mandatario.

Organizaciones animalistas, por su parte, han insistido en que este caso no puede quedar en la impunidad. Exigen que se identifique plenamente al responsable y se avance en su judicialización, recordando que el maltrato animal es un delito en Colombia y contempla sanciones penales.

Indignación ha causado en Bucaramanga este caso de maltrato contra un perro en el norte de la ciudad. Autoridades se dirigen al sitio tras la denuncia en redes sociales de asociaciones protectoras de animales, que piden que se aplique la ley contra el responsable del hecho. pic.twitter.com/TO32P4tCbL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

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La situación también ha reabierto el debate sobre la creciente problemática del maltrato animal en la ciudad y la falta de conciencia frente al respeto por la vida de los animales. Líderes sociales y colectivos han reiterado la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, educación y control para evitar que hechos como este se repitan.

Entre tanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes y recopilan información que permita esclarecer lo ocurrido en este caso que hoy tiene a Bucaramanga consternada.

La comunidad, mientras tanto, exige respuestas, justicia y castigos ejemplares frente a un hecho que ha sido catalogado como uno de los más crueles registrados recientemente en la ciudad.