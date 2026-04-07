En dos sectores de Floridablanca hay restricción de motos y prohibición de parrillero

Con el objetivo de combatir el transporte ilegal y mejorar la movilidad, comenzaron a regir nuevas restricciones para motocicletas en el municipio de Floridablanca, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez 15 administrativo de Bucaramanga.

Las medidas fueron adoptadas mediante la Resolución 805 por la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (DTTF), según explicó su director, Jahir Castellanos Prada, quien señaló que estas acciones responden a un estudio técnico que evidenció que las motocicletas representan más del 65 % del flujo vehicular en corredores estratégicos del municipio.

“Se van a aplicar una serie de restricciones en dos sectores específicos, con el fin de fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y dar cumplimiento a las órdenes judiciales”, indicó el funcionario.

Uno de los puntos intervenidos es el sector de la Clínica Foscal Internacional - Fosunab, entre la calle 157 y la 158, donde quedó restringido el tránsito de motocicletas. Solo podrán ingresar aquellos conductores que se dirijan a parqueaderos del sector, presentando el respectivo tiquete a las autoridades.



El segundo sector comprende la zona de Cañaveral, incluyendo áreas cercanas al Centro Comercial Cañaveral, el sector de Jumbo, el centro comercial La Florida y el Hotel Roseliere. Allí se implementó la restricción de parrillero, es decir, las motocicletas solo podrán circular con el conductor, sin acompañante, sin importar si es hombre o mujer.

Estas medidas buscan impactar puntos críticos donde, según las autoridades, se concentra una alta presencia de mototaxismo y transporte informal.

Asimismo, se mantiene la restricción nocturna para motocicletas en todo el municipio, entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, de lunes a domingo, incluidos festivos.

No obstante, las autoridades aclararon que existen excepciones para personal de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, personal de salud, trabajadores de servicios públicos, personas en condición de discapacidad y domiciliarios vinculados formalmente a empresas, entre otros.

Publicidad

La Dirección de Tránsito reiteró el llamado a los conductores a acatar la normativa vigente para evitar sanciones, que incluyen comparendos e inmovilización de los vehículos.