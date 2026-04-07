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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En dos sectores de Floridablanca hay restricción de motos y prohibición de parrillero

En dos sectores de Floridablanca hay restricción de motos y prohibición de parrillero

La restricción motos y prohibición de parrillero en algunos sectores de Floridablanca responde a la orden de un juez que obliga a los alcaldes a tomar medidas contra el transporte informal.

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