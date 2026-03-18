Investigan muerte de joven universitaria hallada en hotel de Floridablanca

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de una joven universitaria, de 20 años, cuyo cuerpo fue hallado en una habitación de un hotel en el municipio de Floridablanca, en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso se encuentra en etapa preliminar y, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

Según explicó el oficial, la joven habría estado acompañada por otra persona hasta la medianoche. Posteriormente, esa persona salió del lugar y, desde ese momento, la mujer habría permanecido sola en la habitación.

“El registro de cámaras permite establecer que estuvo con alguien hasta las 12 de la noche. Después de esa hora, no se evidencia la presencia de terceros”, señaló el general.



El hallazgo se produjo hacia las 7:00 de la mañana, cuando empleados del hotel ingresaron a la habitación tras notar una situación inusual. Allí encontraron a la joven gravemente herida. Aunque intentaron auxiliarla, falleció poco después.

Las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad del establecimiento y recopilan información para identificar a la persona que la acompañó durante la noche, así como para establecer las circunstancias exactas de su muerte.

El comandante de la Policía indicó que será el Instituto Nacional de Medicina Legal el encargado de determinar las causas del fallecimiento, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este caso que ha generado conmoción en la comunidad.