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Endurecen controles nocturnos en Floridablanca, Santander: 10 establecimientos cerrados

Los operativos buscan frenar riñas, sicariatos y la venta de microtráfico en zonas críticas del municipio.

Operativos a establecimientos nocturnos de Floridablanca
Imagen de las autoridades. Operativos a establecimientos nocturnos de Floridablanca
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 22 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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