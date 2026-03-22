Endurecen controles nocturnos en Floridablanca, Santander: 10 establecimientos cerrados

Ante el aumento de desórdenes, riñas, sicariatos y la venta de microtráfico en sectores como Santa Ana, La Cumbre y El Carmen, en Floridablanca, las autoridades intensificaron los operativos nocturnos, que ya dejan diez establecimientos cerrados en lo corrido del mes.

Los controles son liderados por la Secretaría del Interior, en articulación con la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de Tránsito y Migración Colombia, con el objetivo de recuperar el orden y garantizar la seguridad en zonas con alta concentración de establecimientos nocturnos.

El secretario del Interior, Andrés Ardila Pérez, explicó que durante las intervenciones se verifica el cumplimiento de la documentación exigida por la Ley 1801, así como las condiciones de funcionamiento de los establecimientos.

“Los negocios que no cumplen son objeto de cierre por parte de la Policía y los procesos pasan a inspección de policía”, señaló el funcionario.



Asimismo, las autoridades hacen énfasis en el respeto a los horarios establecidos: de lunes a miércoles hasta la medianoche; jueves, viernes y sábado hasta las 2:00 a. m.; y domingos hasta la 1:00 a. m.

De igual manera, el objetivo es hacer frente a estos hechos violentos, muchos de ellos protagonizados por jóvenes e incluso menores de edad.

Por su parte, la coronel Flor Mariela Rodríguez Ariza, comandante del Distrito Dos de Policía, aseguró que estos operativos buscan anticiparse a hechos de violencia y brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos.

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En la jornada más reciente se registraron tres cierres adicionales, lo que eleva a diez el número de establecimientos sancionados en el último mes, evidenciando el endurecimiento de los controles.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en distintos puntos del municipio e hicieron un llamado a propietarios y administradores a cumplir la normatividad, advirtiendo que cualquier irregularidad será sancionada.