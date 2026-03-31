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Caen dos atracadores en Floridablanca; uno tenía un dispositivo de vigilancia del Inpec

El segundo asaltante registra más de 17 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA.

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