Caen dos atracadores en Floridablanca; uno tenía un dispositivo de vigilancia del Inpec

La comunidad de Floridablanca está consternada por el perfil de quienes delinquen libremente por las calles de este municipio santandereano. Dos hombres, de 28 y 32 años, atracaron a un ciudadano en el sector de Bellavista y bajo la modalidad de atraco con arma de fuego, le hurtaron una cadena y una pulsera de oro.

La denuncia oportuna les permitió a las autoridades activar el llamado ‘Plan Candado’ enfocado a los dos delincuentes que huyeron a toda velocidad en una motocicleta de color rojo.

La respuesta de las patrullas fue inmediata, logrando interceptar al primer sospechoso en el barrio Santa Elena de La Sierra cuando intentaba abandonar el vehículo para perderse a pie entre las cuadras. El segundo cómplice no corrió con mejor suerte y fue neutralizado poco después en el barrio Campanazo. En su poder, la Policía halló los elementos hurtados.

“Este resultado evidencia la capacidad de respuesta de nuestras unidades frente a los hechos delictivos, logrando en tiempo oportuno la captura de los responsables y la recuperación de los elementos hurtados”, manifestó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Capturan a dos ladrones tras hurtar joyas de oro a un ciudadano en el barrio Bellavista de Floridablanca. "Los delincuentes registran más de 17 anotaciones judiciales. El capturado de 32 años portaba un dispositivo de vigilancia electrónica del INPEC", dijo la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/52nUd3vGJK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 31, 2026

A pesar del desenlace que tuvo este robo, resulta insólito el historial de los protagonistas.

Uno de ellos lucía, sin asomo de vergüenza, un brazalete de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en su tobillo mientras asaltaba a ciudadanos.

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El otro atracador, el de 28 años, registra más de 17 anotaciones judiciales por delitos como hurto, concierto para delinquir, uso de menores de edad, porte ilegal de armas de fuego, receptación y fuga de presos.

Algunos residentes de Floridablanca, que prefirieron no entregar sus nombres, valoraron la reacción de la Policía, pero les resulta indignante que uno de los detenidos estuviera bajo una medida de detención domiciliaria, portando el dispositivo del Inpec que, supuestamente, debía garantizar su permanencia en casa y no su participación en atracos callejeros.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarlos ante un juez para que les defina su situación judicial.