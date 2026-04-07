Capturan en Honda a hombre con circular azul de Interpol: sería integrante de red de microtráfico

En un operativo que refuerza la ofensiva contra estructuras delincuenciales en el país, la Policía logró la captura de un hombre requerido mediante circular azul de Interpol en el municipio de Honda, Tolima..

El procedimiento se llevó a cabo en la terminal de transportes, donde uniformados adelantaban labores de registro, control e identificación de personas. Allí fue detenido Santiago Cardona, de 34 años, conocido como alias ‘Santiago’, quien se movilizaba desde Manizales con destino a Bogotá.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos, además de una circular azul emitida por autoridades judiciales.

Según información oficial, el capturado estaría vinculado a la estructura delincuencial “Green Box” , dedicada al microtráfico en la ciudad de Manizales.



El coronel John Anderson Vargas Izao , comandante del Departamento de Policía Tolima, entregó detalles del procedimiento en entrevista con Blu Radio:

“En desarrollo de los operativos permanentes contra el delito se logró un importante resultado en materia de seguridad en el municipio de Honda. Gracias a los planes de registro, control e identificación de personas realizados en la terminal de transporte, siendo aproximadamente las 11:10 de la noche, se hizo efectiva la captura por orden judicial de un hombre conocido como Santiago, de 34 años de edad, quien se movilizaba desde Manizales con destino a Bogotá.

Al verificar sus antecedentes, esta persona presentaba una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos, además de una circular azul de Interpol emitida por la Fiscalía Cuarta Seccional de Manizales. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y tras audiencia virtual le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Es importante señalar que este individuo, presuntamente, habría hecho parte de una estructura delincuencial dedicada al microtráfico en la ciudad de Manizales. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad e invita a la comunidad a denunciar a través de la línea 123.

Las autoridades reiteraron que este tipo de resultados hacen parte de los operativos permanentes para contrarrestar el crimen organizado y garantizar la seguridad en las principales rutas del país.