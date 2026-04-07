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Blu Radio  / Judicial  / Capturan en Honda a hombre con circular azul de Interpol: sería integrante de red de microtráfico

Capturan en Honda a hombre con circular azul de Interpol: sería integrante de red de microtráfico

El procedimiento se llevó a cabo en la terminal de transportes, donde uniformados adelantaban labores de registro, control e identificación de personas.

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