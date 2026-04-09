Campesinos de Lebrija irán a Bogotá a dialogar con el IGAC por bloqueos en Santander

En medio de las protestas que han generado bloqueos en varias vías del departamento, líderes campesinos del municipio de Lebrija aceptaron viajar a Bogotá para participar en una mesa de diálogo este viernes con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

“Esperamos hallar una solución al tema de los avalúos catastrales”, manifestaron voceros de los campesinos, quienes han liderado las movilizaciones en rechazo al incremento del impuesto predial tras la actualización catastral.

De manera paralela, a esta hora se desarrolla una mesa de diálogo entre representantes de los campesinos, funcionarios de la Gobernación de Santander y delegados del IGAC, en un intento por destrabar la situación que ya completa varias horas de afectaciones viales en el departamento.

A esta hora están en una mesa de diálogo los representantes de los campesinos de Lebrija con funcionarios de la Gobernación de Santander y el IGAC tras bloqueos de vías por el aumento del impuesto predial por el avaluó catastral #MañanasBlu pic.twitter.com/dKXiF0a6Wp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Las protestas continúan generando complicaciones en la movilidad. En la autopista que conecta a Floridablanca con Piedecuesta, a la altura del sector conocido como “Papi Quiero Piña”, se registra presencia de manifestantes con paso vehicular intermitente.



Asimismo, conductores reportan bloqueos en la vía entre El Playón y Rionegro, mientras que también se presentan problemas de movilidad en corredores que comunican a Santander con el departamento de Boyacá.

En medio de este panorama, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, anunció una medida para aliviar la carga económica de los contribuyentes, comprometiéndose a extender el descuento por pronto pago del impuesto predial, que actualmente es del 20 %.

En este momento se presenta una protesta de campesinos en la autopista entre Floridablanca y Piedecuesta, sector de Papi Quiero Piña. Hay paso de vehículos de forma intermitente #MañanasBlu pic.twitter.com/aGykLe2zNU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Las autoridades mantienen los canales de diálogo abiertos, mientras los campesinos insisten en la necesidad de revisar los avalúos catastrales que, según denuncian, han generado incrementos desproporcionados en sus obligaciones tributarias. La expectativa ahora está puesta en los resultados de la reunión este viernes en Bogotá, que podría ser clave para poner fin a las protestas y restablecer la normalidad en las vías del departamento