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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Campesinos de Lebrija irán a Bogotá a dialogar con el IGAC por bloqueos en Santander

Campesinos de Lebrija irán a Bogotá a dialogar con el IGAC por bloqueos en Santander

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, anunció una medida para aliviar la carga económica de los contribuyentes,

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