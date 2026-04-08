Manifestaciones hoy en la calle 26 complican movilidad hacia el aeropuerto El Dorado

Una nueva jornada de afectaciones a la movilidad se registra este martes 8 de abril en el occidente de Bogotá, debido a la presencia de manifestantes en uno de los principales corredores viales de la ciudad.

Según el reporte con corte a la 1:17 p.m., la situación se concentra en la Avenida El Dorado (calle 26), en sentido occidente-oriente, donde se presenta congestión significativa en la salida hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado.

#BOGOTÁ. [13:00h] Se reporta un bloqueo realizado por conductores de taxis en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados que se desplacen con anticipación debido a la fuerte congestión vehicular en la zona. Autoridades de movilidad… pic.twitter.com/8PXmtTcyKP — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 8, 2026

De acuerdo con las autoridades, el bloqueo estaría siendo protagonizado por conductores de taxis, lo que ha generado una fuerte afectación en el flujo vehicular de la zona.

La situación ha complicado el acceso de pasajeros al aeropuerto, incrementando los tiempos de desplazamiento y generando incertidumbre entre quienes tienen vuelos programados durante la tarde de este miércoles.



En el lugar hacen presencia unidades de la Policía y del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad, quienes adelantan labores de regulación del tráfico e intentan mitigar el impacto de la protesta. Entretanto, las autoridades recomiendan a los ciudadanos, especialmente a viajeros, salir con mayor anticipación de lo habitual para evitar contratiempos y posibles pérdidas de vuelos, mientras se restablece la normalidad en este importante corredor vial de la capital.

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