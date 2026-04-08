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Manifestaciones hoy en la calle 26 complican movilidad hacia el aeropuerto El Dorado

Conductores de taxis mantienen bloqueos en la zona mientras autoridades gestionan el tráfico. Viajeros enfrentan retrasos y se recomienda salir con anticipación para evitar contratiempos.

Manifestaciones hoy en el Aeropuerto El Dorado
Manifestaciones hoy en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Foto: Captura X @PasaenBogota
Por: Nataly Barrera
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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