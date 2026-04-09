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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cierre total en la vía La Calera - Bogotá por protestas por alza del predial

Cierre total en la vía La Calera - Bogotá por protestas por alza del predial

Hay bloqueos en la vía La Calera - Bogotá, en el sector Santiamén, por parte de un grupo de personas que protesta por inconformidades por el aumento en el avalúo catastral. Aseguran que esto está afectando especialmente a propietarios rurales y comunidades de bajos ingresos.

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