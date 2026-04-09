Cierre total en la vía La Calera - Bogotá por protestas por alza del predial

Desde las 7:00 a. m. de este jueves 9 de abril, aproximadamente 50 personas bloquean la vía La Calera - Bogotá, en el sector Santiamén, por inconformidades por el aumento en el avalúo catastral. Cita que además se está cumpliendo en varias carreteras del país. Según los manifestantes, denuncian que el alza del predial se ha generado hasta en un 300%.

Por ahora, las manifestaciones continúan pidiendo la intervención de delegados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para establecer mesa de trabajo con el fin de presentar algunas propuestas como la derogatoria de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC, mediante la cual se ajustaron avalúos en 527 municipios.

También piden suspender por al menos un año los efectos de las actualizaciones catastrales realizadas desde la expedición del Decreto 148 de 2020, con el argumento de que deben corregirse fallas técnicas antes de aplicar cobros fiscales a los ciudadanos. Además, exigen frenar sanciones, embargos e intereses moratorios derivados del predial mientras se revisan los procesos.

Los promotores del paro también están reclamando una reforma legislativa que reglamente de manera más clara la política pública del catastro multipropósito. En ese paquete de solicitudes plantean abrir mesas técnicas con el Gobierno, fortalecer el rol del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), revisar la habilitación de gestores catastrales y establecer mayores controles frente a eventuales irregularidades en la ejecución de estas actualizaciones. Para los líderes de la protesta, el objetivo no es frenar la modernización catastral, sino garantizar que se haga con criterios de justicia, equidad y rigor técnico.



Por ahora, las vías de Santander y Cundinamarca, como en Guaduas y la vía a Choachí, están previstas para tener bloqueos y manifestaciones. Así mismo, en Sabaneta, Antioquia; en 3 municipios del Atlántico, en Yopal, Casanare, y varios municipios del Quindío, que tienen en común el aumento del predial en casi un 300%.