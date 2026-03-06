Investigan video de hombres armados que declaran guerra contra alias ‘Poporro’

Un video que circula en redes sociales y en el que aparecen ocho hombres encapuchados y armados lanzando amenazas contra alias ‘Poporro’ está siendo analizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para determinar su autenticidad y origen.

En las imágenes, los sujetos, con el rostro cubierto y portando lo que aparentan ser armas de fuego, advierten sobre una supuesta “guerra” contra alias ‘Poporro’, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel y a quien señalan de continuar manejando el tráfico de drogas en la ciudad y de estar detrás de varios asesinatos.

Frente a la circulación del video, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, indicó que las autoridades ya iniciaron las verificaciones para establecer quiénes estarían detrás de la grabación y si el material corresponde a un hecho real.

“El video podría tratarse de un material realizado por personas que aún no han sido identificadas. En estos momentos no tenemos información puntual que nos indique quiénes serían los autores”, explicó el oficial.



El coronel García agregó que el contenido también está siendo examinado desde el punto de vista técnico, especialmente en lo relacionado con el armamento que se observa en las imágenes.

“Este video está en análisis, especialmente en lo que tiene que ver con el armamento que aparentemente muestran allí. No sabemos si es real, si es un armamento hechizo o si podría tratarse incluso de armas de juguete. Estamos adelantando esas verificaciones”, señaló.

Asimismo, indicó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer si detrás del video existe alguna estructura delincuencial o si se trata de una estrategia de intimidación.

“Todo esto hace parte de una verificación y de una noticia criminal que se va a desplegar con la Fiscalía, justamente para determinar los móviles y saber qué está detrás de todo esto”, concluyó el subcomandante de la Policía Metropolitana.

Las autoridades continúan con el análisis del material y no descartan que se adelanten acciones judiciales una vez se determine la procedencia del video y la identidad de las personas que aparecen en él.