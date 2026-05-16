Piques ilegales siguen desatando caos en Bucaramanga: van más de 250 motos inmovilizadas

Las noches de Bucaramanga se han convertido en escenario de piques clandestinos, caravanas masivas de motociclistas y maniobras extremas que mantienen en alerta a las autoridades y a cientos de ciudadanos afectados por el ruido, el caos vial y el riesgo permanente de accidentes.

La problemática ya deja cifras contundentes. En lo corrido de 2026, más de 250 motocicletas han sido inmovilizadas durante operativos adelantados por la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Nacional y el Ejército, en medio de una ofensiva contra estas prácticas ilegales que se han extendido en diferentes corredores de la ciudad.

Según la Secretaría del Interior, las autoridades han tenido que ejecutar más de ocho mega operativos para intervenir puntos críticos donde se concentran motociclistas que participan en piques, caravanas y acrobacias sobre vías públicas, muchas veces en altas horas de la noche y la madrugada.

Los controles han permitido detectar motos con resonadores, conductores sin documentación y grupos que desafían las normas de tránsito realizando maniobras peligrosas en plena vía, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la de peatones y otros conductores.



En varios sectores de Bucaramanga, residentes han denunciado que las caravanas generan temor e intranquilidad por el estruendo de los motores, el exceso de velocidad y los bloqueos momentáneos que afectan la movilidad.

“Seguimos adelantando mega operativos para impedir caravanas ilegales, piques, motos con resonadores y maniobras peligrosas que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones”, advirtió el secretario del Interior Alfonso Fratelli.

Las autoridades señalaron que algunos de estos encuentros ilegales son convocados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que obliga a reforzar la vigilancia en corredores estratégicos donde frecuentemente se registran concentraciones de motociclistas.

Publicidad

La Administración Municipal aseguró que los operativos continuarán de manera permanente y con mayor contundencia para evitar tragedias en las vías y recuperar el control en zonas donde esta problemática se ha vuelto recurrente.