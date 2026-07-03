Bomberos de La Estrella controló incendio forestal que ponía en riesgo el caso urbano

El Cuerpo de Bomberos del municipio de La Estrella, controló en las últimas horas un incendio forestal que ponía en riesgo la zona montañosa circundante al casco urbano. Las autoridades indican que la conflagración comenzó por una quema que se salió de control en el costado occidente de la cabecera municipal.

El incendio que se presentó en la vereda el Guayabo de este municipio al sur del Valle de Aburrá fue sofocado gracias a la intervención de dos máquinas del cuerpo de bomberos.

Las autoridades del municipio señalaron que la conflagración se originó por una quema que se salió de control en el costado occidente del sector, a lo que se suma los fuertes vientos y las altas temperaturas que ayudaron a que se extendieran con rapidez las llamas y pusiera en riesgo la zona montañosa, la flora y la fauna del lugar.

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, resaltó que lograron controlar y sofocar el incendio: “En la conflagración enfocamos los esfuerzos en una zona de la falda, que es zona montañosa, con el objetivo de llegarle a la cabeza del incendio y obviamente en algunos flancos derechos que se están desarrollando debido a los fuertes vientos”, dijo el capitán.



La brigada forestal del cuerpo de bomberos se desplazó al lugar del incendio una vez tuvo reporte del incidente. Y con herramientas manuales y maquinaria, lograron llegar hasta la cabeza del fuego, controlaron los flancos que se activaban por el viento y finalmente lo liquidaron.

La Alcaldía de La Estrella pide a todos los habitantes del municipio para que eviten hacer quemas de basura o cualquier otro tipo de quema, ya que pueden salirse de control y generar incendios forestales difíciles de controlar.