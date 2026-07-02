Santa Marta y 18 municipios del Magdalena en alerta roja por posibles incendios forestales

El calor que desde hace semanas golpea al Magdalena comienza a reflejarse en uno de los mayores riesgos ambientales de la temporada: los incendios forestales.

El más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ubicó a Santa Marta y a otros 18 municipios del departamento en alerta roja por amenaza de incendios de cobertura vegetal, un panorama que mantiene en máxima vigilancia a las autoridades ambientales y a los organismos de socorro.

La combinación de altas temperaturas, escasez de lluvias y extensas áreas cubiertas por vegetación seca ha creado las condiciones propicias para que cualquier chispa pueda convertirse en una emergencia de gran magnitud.

Municipios de Magdalena con alerta roja por posibles incendios forestales

La alerta cobija a Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, Fundación, Puebloviejo, Zona Bananera, Plato, Remolino, Salamina, Tenerife, Sitionuevo, Zapayán, Pivijay, El Retén, El Piñón, Chibolo, Cerro de San Antonio y Sabanas de San Ángel.



Mientras tanto, municipios como Ariguaní, Concordia, Nueva Granada y San Sebastián de Buenavista permanecen en alerta naranja, mientras que El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto y Santa Ana continúan en alerta amarilla.

Aunque el Ideam prevé algunas precipitaciones sobre sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur del departamento durante los próximos días, las autoridades advierten que estas lluvias no serán suficientes para reducir el riesgo, debido a que persisten las altas temperaturas y la vegetación continúa altamente inflamable.

Ante este escenario, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) pidió reforzar las medidas de prevención, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. "Estamos haciendo un llamado a la comunidad para evitar quemas a cielo abierto, no arrojar colillas de cigarrillo ni elementos que puedan iniciar un incendio y reportar de inmediato cualquier conato a los organismos de emergencia", señaló Alfredo Martínez Gutiérrez, director general de Corpamag.

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La autoridad ambiental recordó que muchas de las emergencias registradas durante la temporada seca tienen origen en acciones humanas que pueden prevenirse mediante prácticas responsables.

En paralelo, el Ideam recomendó mantener un monitoreo permanente sobre los puntos de calor detectados en el departamento y activar oportunamente los protocolos de respuesta para evitar que las llamas alcancen bosques, áreas protegidas, cultivos o ecosistemas estratégicos.

La alerta coincide con la consolidación del fenómeno de El Niño, que ha intensificado las condiciones secas en gran parte del Caribe colombiano y mantiene bajo presión los sistemas ambientales y las fuentes hídricas del Magdalena.