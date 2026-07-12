Video: incendio en bar de Tailandia dejó 27 muertos y varios heridos: “El fuego era incontrolable”

Los incendios pueden comenzar en cuestión de segundos, pero sus consecuencias suelen ser devastadoras. Un corto circuito, una fuga de gas o incluso una falla humana pueden desatar emergencias difíciles de controlar, especialmente en espacios cerrados o con alta afluencia de personas.

En estos escenarios, el fuego se propaga con rapidez, reduce las posibilidades de evacuación y convierte cualquier lugar cotidiano en una trampa mortal.

Un hecho de esta magnitud ocurrió en un concurrido restaurante pub en Tailandia, donde una emergencia se salió de control en pocos minutos.

Incendio en bar de Bangkok deja 27 de muertos

Al menos 27 personas murieron tras un incendio que arrasó un restaurante bar lleno de clientes en el sector de Chatuchak, en Bangkok, capital de Tailandia. El hecho ocurrió en el área de Chom Phon, una zona bastante transitada dentro de este distrito.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, pues varias personas corren desesperadas intentando escapar, mientras una enorme llamarada sale desde el interior del establecimiento. Las imágenes dejan ver la magnitud del fuego, que rápidamente se propagó por el lugar.

Según medios locales, equipos de bomberos acudieron a atender la emergencia; no obstante, las llamas eran incontrolables en el momento en que llegaron, por lo que la intensidad del incendio dificultó las labores de rescate y evacuación, dejando múltiples víctimas mortales y varios heridos.

🚨 #ALERTA | Un gran incendio en un restaurante del área de Chom Phon, en el distrito de Chatuchak en Bangkok, dejó múltiples muertos y heridos, según informes locales. Los equipos de emergencia ya trabajan en el lugar.pic.twitter.com/4gHrjgGw40 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 12, 2026

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El incendio se produjo antes de la medianoche en la cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 12:26 de la madrugada los bomberos lograron controlar el incendio, según indicó el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió horas más tarde al lugar para supervisar la situación e informó a los medios que unas 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

Este hecho recordó lo ocurrido en agosto de 2022 cuando un incendio en una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos. En ese momento el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

🇹🇭 Autoridades tailandesas informan que por lo menos 27 personas murieron como consecuencia de un incendio en un bar de #Bangkok a primera hora de la mañana del lunes 13 de julio. pic.twitter.com/cG6PmlIHQs — Ricardo Gutiérrez Zapata (@RicardoGutizap) July 12, 2026

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*Con información de EFE