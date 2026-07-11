Accidente de avioneta deja 10 muertos; entre las víctimas hay músicos y un reconocido DJ

Varios músicos y un 'disc jockey' (pinchadiscos) figuran entre las diez personas que murieron tras el accidente de una avioneta ocurrido la tarde del viernes, confirmó este sábado la Unión de Músicos y Artistas Bahamense (BMEU, por sus siglas en inglés).

El siniestro ocurrió en Bahamas, donde una aeronave de la aerolínea Flaming Air se estrelló poco después de despegar. "Es con gran pesar que los directivos y miembros de la BMEU extendemos nuestras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las diez personas que trágicamente perdieron sus vidas en el reciente accidente de avión", expresó el sindicato en un comunicado.

✈️Várias pessoas morreram em queda de avião que pegou fogo em North Andros, Bahamas. pic.twitter.com/2evcCLeXFN — Jodasi31 (@jodasi31) July 11, 2026

La BMEU aseguró que entre los fallecidos hay "algunos de los más talentosos y dinámicos miembros de nuestra comunidad del entretenimiento", incluidos integrantes de la agrupación The Pond Band y un DJ, "cuya pasión, dedicación y habilidad tocaron las vidas de tantos y ayudaron a enriquecer la cultura de Bahamas".

Según informó la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado difundido en redes sociales, hacia las 14:00 hora local (18:00 GMT) del viernes, la avioneta partió del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling con destino a San Andros, cuando cayó en una zona boscosa.



Varios agentes de la estación de Policía de Nichols Town, junto con equipos de rescate, acudieron al lugar del accidente. Al llegar al área, ubicada al oeste del aeropuerto de North Andros, encontraron la aeronave envuelta en llamas.

Un hombre de 24 años fue hallado con vida y recibió atención inmediata por parte de los rescatistas, aunque posteriormente falleció en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas fue enviado a la zona para colaborar con las pesquisas.

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Mientras continuaban las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes, los equipos de emergencia localizaron nueve cuerpos calcinados.

Los cadáveres fueron trasladados posteriormente a la isla de San Andros, donde permanecerán bajo custodia hasta ser enviados a una clínica forense para su identificación.

Asimismo, funcionarios de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas acudieron al lugar para llevar a cabo una investigación independiente.