Reconocido influencer falleció en accidente de tránsito al lado de su papá

Luto en internet y en Argentina tras la trágica muerte de Sebastián Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, a sus 27 años. El hecho se produjo cuando se movilizaba en su vehículo con su familia y, por una imprudencia, todo terminó de la peor manera.

Esto sucedió el pasado domingo, 5 de julio, a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5, e involucró a un auto, un camión y una camioneta, según dio a conocer el medio local El Clarín. Además, volvían a casa tras asistir al funeral de su abuela, quien falleció días antes a sus 87 años.

Todo se dio cuando otro conductor intentó adelantar un camión e impactó de frente con la familia causando un fuerte accidente, que dejó, además, el vehículo volcado y con el fallecimiento en el sitio de su papá y él.

“Con más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en Tik Tok, el creador de contenido se había convertido en una de las figuras más populares del mundo de los videojuegos en Argentina. Su fallecimiento despertó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde amigos, colegas y fanáticos lo despidieron con emotivos mensajes”, relataron.



Foto: Instagram @chaterboxd

¿Quién era Chatterbox, el reconocido influencer que murió en Argentina?

Desde sus 20, Funes se había dedicado a la creación de contenido en redes sociales a través de TiKtok en tiempo de pandemia, luego dio el salto a YouTube en donde logró el estrellado y creando una gran comunidad de seguidores que lo veían como “alguien cercano”.

Su contenido principal eran los videojuegos, pero en sus redes sociales compartía momentos de su vida personal y creció en un entorno en donde su comunidad era lo más importante que tenía hasta la fecha con más de 1.7 millones de suscriptores en YouTube.