¿Casualidad? El llamativo registro de Argentina con los penales a su favor en el Mundial

Los penales a favor de la selección de Argentina vuelven a llamar la atención. La Albiceleste acumula ocho penales en sus últimos 12 partidos mundialistas, una cifra que ninguna otra selección ha alcanzado en un periodo similar.

El registro comprende los encuentros disputados entre los Mundiales de 2022 y 2026 y ubica al conjunto argentino por delante de todas las demás selecciones en este apartado.

¿Qué dato alcanzó Argentina con los penales en la Copa del Mundo?

Según la estadística divulgada por MisterChip, Argentina es la única selección a la que le han sancionado ocho penales a favor en una secuencia de 12 partidos consecutivos de la Copa del Mundo.



#OJOALDATO - A Argentina le han pitado 8 penaltis a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo. Es la cifra MÁS ALTA de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en TODA la historia del torneo:



8 Argentina 🇦🇷 (2022-2026)

7 España 🇪🇸 (1998-2010)

7… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

En ese lapso suma ocho cobros desde el punto penal, un número que supera los registros de cualquier otra selección en un periodo equivalente de encuentros. La estadística toma como referencia los partidos disputados entre las ediciones de Qatar 2022 y el Mundial de 2026.

El listado publicado compara el rendimiento de varias selecciones en este apartado específico y ubica a la Albiceleste como el único equipo que ha llegado a esa cifra dentro del mismo número de partidos.

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¿Qué otras selecciones aparecen en la lista?

Después de Argentina aparecen España y Países Bajos, ambas con siete penales a favor en una racha de 12 partidos consecutivos.

Más atrás figuran Inglaterra, Portugal, República Checa y Rusia, selecciones que registran seis penales durante distintos ciclos mundialistas.

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La diferencia de un penal respecto a España y Países Bajos deja a Argentina como líder de este registro estadístico. De acuerdo con la información compartida por MisterChip, ninguna otra selección había alcanzado ocho penales a favor en una secuencia de 12 encuentros de la Copa del Mundo, lo que mantiene a la Albiceleste en el primer lugar de esta clasificación específica.