Luto en el mundo del streaming: murió reconocido youtuber en accidente de tránsito

Una tragedia enluta al mundo de los creadores de contenido y las transmisiones en vivo. Un reconocido youtuber perdió la vida en un grave accidente de tránsito mientras viajaba junto a varios integrantes de su familia.

En el siniestro también falleció su padre, mientras que dos familiares más permanecen hospitalizadas debido a las lesiones sufridas tras el fuerte impacto. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron el choque.

La víctima fue identificada como Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox, un creador de contenido argentino de 27 años. El accidente ocurrió en la tarde del domingo 5 de julio, a la altura del kilómetro 349, cerca de Pehuajó (Argentina), cuando dos vehículos colisionaron de frente en una carretera. De manera preliminar, se conoció que uno de los conductores habría intentado adelantar a un camión con acoplado en un tramo recto de la vía, maniobra que terminó desencadenando el fatal impacto.

Murió el youtuber argentino Chatterbox. Foto: Redes sociales

En el vehículo donde se movilizaba el youtuber viajaban cuatro integrantes de su familia. Sebastián Funes y su padre ocupaban los asientos delanteros y murieron en el lugar debido a la gravedad del accidente. Según los organismos de emergencia que atendieron la situación, ambos ya no presentaban signos vitales cuando llegaron los equipos de rescate.



Por su parte, la madre y la hermana del creador de contenido, quienes iban en la parte trasera del vehículo, lograron salir por sus propios medios antes de ser trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu, donde permanecen bajo observación médica por las lesiones ocasionadas durante el choque.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar cuál de los dos vehículos involucrados realizó la maniobra que habría originado el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

La noticia generó una ola de mensajes de tristeza entre los seguidores del creador de contenido, quien durante los últimos años logró consolidar una amplia comunidad gracias a sus publicaciones sobre videojuegos. Su contenido incluía gameplays, reacciones, clips de humor y comentarios relacionados con títulos como Fortnite, Stumble Guys y Zombie Universe, convirtiéndose en una figura reconocida dentro de ese segmento.

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Su crecimiento en las plataformas digitales fue notable. En YouTube reunió más de 1,6 millones de suscriptores y uno de sus videos más populares superó los cinco millones de reproducciones. También realizaba transmisiones frecuentes en Twitch, donde alcanzó más de 114.000 seguidores, mientras que en Instagram acumulaba una comunidad superior a los 140.000 usuarios.

Tras confirmarse su fallecimiento, cientos de fanáticos inundaron sus redes sociales con mensajes de despedida y condolencias, recordándolo por el humor, la cercanía con su audiencia y el legado que dejó en la comunidad de los videojuegos.