Bucaramanga se vistió de patria: miles de santandereanos conmemoraron el 20 de Julio

Entre aplausos, banderas tricolores y muestras de orgullo patrio, miles de familias santandereanas llenaron la carrera 27 de Bucaramanga para acompañar el tradicional desfile militar y policial con el que se conmemoraron los 216 años del Grito de Independencia de Colombia.

Desde tempranas horas, niños, jóvenes y adultos comenzaron a llegar al corredor vial para presenciar uno de los actos más emblemáticos del 20 de Julio. La jornada estuvo marcada por los homenajes a los hombres y mujeres que han ofrendado su vida por la patria, a los veteranos de la Guerra de Corea y por la imposición de condecoraciones a integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y personal del sector salud.

La Caballería Montada del Ejército fue la encargada de abrir el desfile, despertando la admiración de los asistentes. A su paso, los aplausos también acompañaron a las diferentes capacidades operacionales del Ejército y la Policía Nacional, que exhibieron parte del trabajo que realizan diariamente en defensa de la seguridad y la soberanía del país.

El recorrido, que se desarrolló desde la calle 56 hasta la avenida Quebrada Seca, contó con la participación de unidades del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y grupos especializados como el GAULA, Guías Caninos, la Unidad Nacional para el Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y otras capacidades operacionales que fueron ovacionadas por los ciudadanos.



Más de 4.000 uniformados hicieron parte de la conmemoración, que se convirtió en un espacio para exaltar la labor de quienes trabajan por la seguridad del departamento y del país.

La celebración del Día de la Independencia no solo se vivió en la capital santandereana. De manera simultánea, se realizaron desfiles patrios en municipios como Oiba, Socorro, Barbosa, Barrancabermeja y otras localidades del departamento, donde centenares de ciudadanos y viajeros también se sumaron a la conmemoración.

El desfile concluyó dejando una imagen que se repitió durante toda la jornada: familias enteras ondeando la bandera de Colombia y agradeciendo, con un aplauso, a quienes sirven al país desde las diferentes instituciones.