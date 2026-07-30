"La verdadera descentralización es presupuestal": Verano defiende sede presidencial en Barranquilla

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó que la adecuación del edificio que podría servir como sitio de trabajo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Barranquilla, tendría una inversión superior a los $2.000 millones y señaló que una parte importante de las obras se financia mediante donaciones de particulares.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el mandatario explicó que el inmueble, ubicado en el Batallón Nariño y construido en 2010, ha sido intervenido para que pueda ser utilizado por el jefe de Estado, en caso de que así lo determine.

"Estamos muy contentos con las decisiones que ha tomado el señor presidente Abelardo De La Espriella de tener su sede de gobierno, o una de sus sedes de gobierno, en Barranquilla. (...) Estamos preparados para eso", manifestó Verano.

Sobre la financiación de las adecuaciones, indicó que, aunque la Gobernación ha destinado recursos, el mayor aporte corresponde a donaciones.



"Nosotros obviamente hemos dispuesto de algunos recursos, pero básicamente la mayor cantidad de recursos han sido donaciones que se han venido recibiendo", afirmó.

Como ejemplo mencionó el aporte de los hermanos Dáes para la instalación de ventanería y puertas de seguridad especializadas. Agregó que el costo total de las obras "superará los 2.000 millones de pesos", aunque precisó que no cuenta con un cálculo definitivo.

Espacios para el equipo presidencial

Publicidad

Verano explicó que el edificio no solo está pensado para albergar al presidente, sino también a parte de su equipo de trabajo.

"Ahí caben perfectamente el equipo presidencial y el equipo de la primera dama, y cabrían por lo menos tres altos funcionarios que podrían ser ministros o lo que él disponga", señaló.

Respecto a las condiciones de seguridad, sostuvo que los elementos instalados cumplen con estándares especializados. "Todo lo que tiene que ver con ventanería, puertas y demás está pensado con las más altas normas de seguridad", dijo.

Publicidad

La descentralización, el objetivo de fondo

El gobernador relacionó la iniciativa con su defensa histórica de la descentralización administrativa y presupuestal. A su juicio, que el presidente despache desde Barranquilla representa un avance, aunque insistió en que el principal desafío sigue siendo la distribución de los recursos públicos.

"La verdadera descentralización es presupuestal. Si el presidente únicamente va a despachar desde Barranquilla, pero el presupuesto sigue siendo totalmente nacional, evidentemente no habríamos avanzado mucho", sostuvo.

Añadió que espera que la presencia del mandatario en la ciudad permita evidenciar la concentración de decisiones en Bogotá y contribuya a impulsar cambios en la organización del Estado.

Canal del Dique

Durante la entrevista, Verano también se refirió al proyecto del Canal del Dique y celebró el anuncio sobre el inicio de las obras.

"Estamos muy, muy, muy agradecidos precisamente con la actitud del presidente (...) el día 8 de agosto empiezan las obras en el Canal del Dique", afirmó.

Publicidad

Según explicó, los trabajos contemplan la construcción de esclusas para el control de la sedimentación y la recuperación ambiental del canal, un proyecto que, de acuerdo con el gobernador, cuenta con un contrato firmado desde 2022, pero cuya ejecución no había comenzado.

Escuche la entrevista completa acá: