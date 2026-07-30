Así es el dispositivo de seguridad que blindará Cali durante posesión de Abelardo De La Espriella

Cali y su área metropolitana serán escenario de uno de los mayores despliegues de seguridad del año con motivo de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. Tras un consejo de seguridad realizado este jueves, las autoridades definieron un operativo que movilizará a más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía, quienes estarán distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir cualquier alteración del orden público.

El dispositivo contará con unidades especializadas en antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito, vigilancia, inteligencia, artillería, transporte, turismo y evacuación aeromédica, además de capacidades fluviales y aéreas. La estrategia también contempla el empleo de helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas para realizar monitoreo permanente desde el aire y apoyar la reacción inmediata ante cualquier eventualidad.

Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades anunciaron que durante la jornada estará restringido el vuelo de drones particulares sobre el espacio aéreo de Cali. La decisión busca evitar riesgos para la operación de las aeronaves oficiales y garantizar el desarrollo del evento sin interferencias.

El esquema de seguridad también estará respaldado por un fortalecimiento de las labores de inteligencia militar y policial, con el propósito de anticipar posibles amenazas y coordinar respuestas rápidas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), donde estarán integradas las diferentes entidades responsables del operativo.



La planeación involucra al Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y demás organismos competentes, que mantendrán coordinación permanente antes, durante y después de la ceremonia de posesión.

reunión de planeación para seguridad de la posesión de De La Espriella.jpg

El operativo se desarrolla en medio de un contexto de presión sobre las estructuras armadas que delinquen en el suroccidente del país. Las autoridades señalaron que, durante el último año, las operaciones de la Fuerza Pública han permitido afectar a varios de los principales cabecillas de organizaciones criminales que operaban en la región, entre ellos alias ‘Marlon’, uno de los más buscados en el suroccidente colombiano.

Con este despliegue, las autoridades buscan garantizar la seguridad de los asistentes, las delegaciones nacionales e internacionales y el normal desarrollo de uno de los actos institucionales más importantes del calendario político colombiano.

