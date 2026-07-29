Confirmada posesión de De La Espriella en Cali: Recap Blu, programa del 29 de julio de 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 29 de julio de 2026:



El Senado aprobó por votación que la posesión de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó en entrevista con Recap Blu la recompensa de hasta 500 millones de pesos para evitar atentados o afectaciones al orden público antes, durante y después de la posesión presidencial.

confirmó en entrevista con Recap Blu la para evitar atentados o afectaciones al orden público antes, durante y después de la posesión presidencial. El abogado de Angie Rodríguez, Manuel Villanueva, entregó detalles de las denuncias de la exfuncionaria contra el mandatario: "Si hay condena, Petro terminaría pagando de su bolsillo".

entregó detalles de las denuncias de la exfuncionaria contra el mandatario: "Si hay condena, Petro terminaría pagando de su bolsillo". El senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso, aclaró que se pagarán los tiquetes de vuelo de los congresistas a Cali, pero en ningún caso incluye estadía.

El Gobierno Petro radicó presupuesto para 2027: la desfinanciación es de $30,2 billones.

Polémica por ambicioso proyecto de la Fifa para privatizar derechos del Mundial de Fútbol.