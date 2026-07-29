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Confirmada posesión de De La Espriella en Cali: Recap Blu, programa del 29 de julio de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de los protagonistas y entrevistas exclusivas.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 29 de julio de 2026:

  • El Senado aprobó por votación que la posesión de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.
  • El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó en entrevista con Recap Blu la recompensa de hasta 500 millones de pesos para evitar atentados o afectaciones al orden público antes, durante y después de la posesión presidencial.
  • El abogado de Angie Rodríguez, Manuel Villanueva, entregó detalles de las denuncias de la exfuncionaria contra el mandatario: "Si hay condena, Petro terminaría pagando de su bolsillo".
  • El senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso, aclaró que se pagarán los tiquetes de vuelo de los congresistas a Cali, pero en ningún caso incluye estadía.
  • El Gobierno Petro radicó presupuesto para 2027: la desfinanciación es de $30,2 billones.
  • Polémica por ambicioso proyecto de la Fifa para privatizar derechos del Mundial de Fútbol.

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