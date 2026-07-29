Confirmada posesión de De La Espriella en Cali: Recap Blu, programa del 29 de julio de 2026

Actualizado: 29 de jul, 2026
Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 29 de julio de 2026:
- El Senado aprobó por votación que la posesión de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.
- El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó en entrevista con Recap Blu la recompensa de hasta 500 millones de pesos para evitar atentados o afectaciones al orden público antes, durante y después de la posesión presidencial.
- El abogado de Angie Rodríguez, Manuel Villanueva, entregó detalles de las denuncias de la exfuncionaria contra el mandatario: "Si hay condena, Petro terminaría pagando de su bolsillo".
- El senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso, aclaró que se pagarán los tiquetes de vuelo de los congresistas a Cali, pero en ningún caso incluye estadía.
- El Gobierno Petro radicó presupuesto para 2027: la desfinanciación es de $30,2 billones.
- Polémica por ambicioso proyecto de la Fifa para privatizar derechos del Mundial de Fútbol.