Dónde, fecha y hora: detalles de la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella

La posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia ya tiene fecha, hora y lugar definidos. El acto protocolario se realizará el próximo 7 de agosto a las 3:00 de la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, convirtiéndose en un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, ya que por primera vez una ceremonia de investidura presidencial se llevará a cabo fuera de Bogotá.

La decisión recibió el visto bueno definitivo del Congreso luego de que la plenaria del Senado aprobara el traslado de la ceremonia con 58 votos a favor y 30 en contra, respaldando la determinación que un día antes ya había avalado la Cámara de Representantes. Inicialmente se había planteado realizar el acto en el departamento del Cauca, pero finalmente la sede fue trasladada a Cali, donde el presidente electo prestará juramento ante el Congreso de la República.



Dónde será la posesión

La ceremonia tendrá como escenario el Auditorio Arena USC, un moderno anfiteatro inaugurado en diciembre de 2024 dentro del campus de la Universidad Santiago de Cali. El recinto tiene capacidad para 2.200 asistentes. Allí no solo se posesionará De La Espriella, sino también el gabinete que lo acompañará durante su mandato.

Aberlado De La Espriella Foto: AFP

Tras el acto oficial, la agenda del nuevo mandatario contempla la realización de su primer consejo de ministros y un reconocimiento a las tropas de las Fuerzas Militares.

Por otro lado, el Congreso adelanta la logística para trasladar a senadores y representantes hasta la capital del Valle del Cauca, con el fin de cumplir el protocolo constitucional que exige la presencia del Legislativo durante la investidura presidencial.



¿Asistirá el Pacto Histórico?

La ceremonia también estará marcada por un componente político. La bancada del Pacto Histórico, colectividad del presidente saliente Gustavo Petro, anunció que no asistirá al evento.



Entretanto, las autoridades de Cali avanzan en los preparativos de seguridad y organización para recibir una jornada histórica que marcará un cambio de tradición en la política colombiana y que concentrará la atención del país el próximo 7 de agosto.