Cali tendrá Ley seca y otras medidas por posesión de Abelardo de la Espriella

Las autoridades del Valle del Cauca y de Cali continúan anunciando las medidas de seguridad para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. Entre las acciones adoptadas se encuentra la instalación, desde este martes, del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali y en los municipios de Palmira, Candelaria, Jamundí, Yumbo y Pradera, con el fin de coordinar las acciones de prevención y respuesta durante la jornada.

Entre tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se refirió a la convocatoria de una concentración de sectores de oposición en el sector de Puerto Rellena, en el oriente de Cali. La mandataria aseguró que se garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que las autoridades actuarán si se presentan hechos que alteren el orden público.

"Si hay algún tipo de caminata o lo que quieran hacer en paz, pacífico, nosotros no lo vamos a prohibir. Hay un anuncio de que al parecer se va a hacer un campamento allá en La Resistencia y está bien que lo hagan. Si lo hacen pacíficamente no vamos a tener ningún problema, pero si hay alguna alteración del orden público, vamos a actuar", afirmó la gobernadora.

Por otra parte, Toro señaló que no se permitirá el ingreso de nuevas movilizaciones masivas a Cali, entre ellas la posible llegada de la minga indígena. Explicó que la decisión obedece a la crisis que atraviesa la red hospitalaria del departamento, la cual podría verse aún más afectada ante un incremento en la demanda de servicios de salud.



"El tema de la minga hay que mirarlo porque nosotros estamos en una crisis humanitaria. Los hospitales y las clínicas están sin el pago de las EPS, entonces no podemos permitir que venga mucha gente y que, si se presenta una emergencia de salud, no tengamos dónde atenderla", expresó la mandataria.

La estrategia de seguridad también contempla restricciones al transporte de combustibles, la implementación de ley seca en varios municipios cercanos a Cali durante los días previos a la posesión y la prohibición del vuelo de drones en Cali, Palmira, Florida, Pradera, Candelaria y Jamundí. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, reiteró que no se permitirá ningún acto de violencia o vandalismo.

"Ya estamos articulados con la Fuerza Pública y tendremos todas las garantías para que nuestra ciudad esté protegida contra cualquier intento de ataque terrorista. También garantizaremos el derecho a la manifestación pacífica dentro del marco de la ley. Eso no tendrá ningún problema", indicó el mandatario.

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Finalmente, las autoridades recordaron que continúa vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir atentados o identificar a los responsables de acciones que pongan en riesgo la seguridad durante la posesión presidencial.