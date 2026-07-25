Detuvieron en Rionegro a ciudadano mexicano buscado por Interpol por un caso de feminicidio

Un ciudadano de nacionalidad mexicana, que era buscado mediante una Circular Roja de Interpol por un proceso de feminicidio en su país, fue detenido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro.

El hombre llegó a Colombia en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México. Durante el control migratorio, los sistemas de verificación de Migración Colombia emitieron una alerta que permitió establecer que tenía un requerimiento internacional vigente por parte de las autoridades mexicanas.

Tras confirmar la información, funcionarios de Migración Colombia lo dejaron a disposición de la autoridad competente para que avance el procedimiento correspondiente.

"A través de nuestros controles migratorios, identificamos personas requeridas por la justicia nacional e internacional, y, al mismo tiempo, reforzamos las acciones para prevenir delitos como la explotación sexual y garantizar el cumplimiento de la normatividad migratoria", informó la directora regional Antioquia-Chocó de la entidad, Paola Salazar.



Este caso se suma a otras capturas realizadas recientemente por Migración Colombia en la regional Antioquia-Chocó. En el último mes, la entidad ha puesto a disposición de las autoridades a ocho personas requeridas por la justicia. Entre ellas figura un ciudadano neerlandés buscado mediante Circular Roja de Interpol por narcotráfico, así como tres colombianos requeridos por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas, quienes ingresaban al país desde Panamá.

Además, el pasado 7 de julio fueron detectados dos colombianos con órdenes de captura por delitos como acto sexual, hurto calificado y agravado, receptación y concierto para delinquir. En Medellín, la entidad también reportó la captura de uno de los delincuentes más buscados del país, quien tenía nueve órdenes de captura vigentes y notificaciones Azul y Roja de Interpol.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, desde agosto de 2022 la regional Antioquia-Chocó ha puesto a disposición de las autoridades a más de 230 personas requeridas por la justicia. En lo corrido de 2026 se han registrado 35 detecciones durante los controles migratorios, de las cuales ocho correspondían a personas con circulares de Interpol.