Investigan triple homicidio en Andes, Antioquia: entre las víctimas hay un joven de 15 años

Un nuevo hecho violento registrado en el municipio de Andes volvió encender las alertas de las autoridades frente a una de las localidades de Antioquia que registró mayores incrementos de homicidios durante 2025.

La situación más reciente se registró en la vereda Alto Carvajal del corregimiento Santa Inés donde inicialmente las autoridades policiales reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres, entre ellos un joven de 15 años de edad identificado como Doney Bedoya Montoya.

"Al parecer serían integrantes del Clan del Golfo, entre ellos un menor de 15 años. Se está ya, pues, las verificaciones, Ejército tratando de llegar a la zona también para verificar o validar realmente lo que aconteció ahí en esa zona", destacó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento.

Mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue municipal, una tercera víctima se encontraría en la misma zona de los hechos a la espera de las verificaciones judiciales correspondientes.



Sobre las causas del triple homicidio, una de las hipótesis que cobra mayor relevancia es que estaría relacionado con disputas entre el Clan del Golfo y el grupo delincuencial La Terraza que opera en la zona a través de una estructura denominada ‘La Oficina de Andes’.

El recrudecimiento de la violencia en este municipio del Suroeste antioqueño durante los últimos meses ha obedecido principalmente a la disputa por el control territorial y de las economías ilegales, provenientes principalmente del microtráfico, la extorsión a comerciantes, caficultores y mineros.

Las autoridades también han señalado que algunos asesinatos están relacionados con represalias por el incumplimiento de pagos extorsivos y ajustes de cuentas entre las mismas estructuras ilegales.