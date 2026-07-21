Capturan a integrante del Clan del Golfo que prestó cuentas bancarias para extorsiones en Antioquia

Capturaron en el Norte de Antioquia a alias ‘Dallana’, presunta integrante del Clan del Golfo que prestaba sus cuentas bancarias para el depósito de extorsiones exigidas por el grupo armado en la subregión. Las sumas podían llegar cada mes hasta los 600 millones de pesos.

Otro golpe contra la extorsión por parte de grupos armados en Antioquia propinaron las autoridades tras la captura de una de las principales articuladoras de estas prácticas en favor del Clan del Golfo en el Norte y Nordeste del departamento.

Se trata de una mujer identificada como alias ‘Dallana’, presunta integrante de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garces y quien fue requerida por las autoridades en el municipio de Santa Rosa de Osos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, la capturada con cerca de un año al servicio del grupo criminal no se encargaba propiamente de realizar exigencias económicas a las víctimas, sino poner a disposición cuentas bancarias para canalizar el dinero producto de las extorsiones.



La modalidad permitía ocultar el origen de los recursos provenientes de comerciantes víctimas principalmente del municipio de Santo Domingo y otros aledaños.

“Esta estructura criminal obtenía rentas ilícitas, aproximadamente entre 50 y 600 millones de pesos mensuales. Con este resultado se afectan las finanzas criminales de estas organizaciones y también se da un parte de tranquilidad a las personas que, de una u otra manera, venían siendo afectadas por temas de extorsión”, afirmó el acto oficial.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, los recursos obtenidos a partir de estas presiones iban directamente a financiar las actividades criminales del grupo armado y ampliar su capacidad de presión sobre la población civil, así como el sector comercial y empresarial de la subregión.