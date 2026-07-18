Cayó 'Carlos Way', cabecilla del Clan del Golfo al mando de 160 hombres en el Bajo Cauca antioqueño

Las autoridades dieron un nuevo golpe a las estructuras armadas que operan en el Bajo Cauca antioqueño con la captura de Yorman Enrique Salgado, conocido con el alias de ‘Carlos Way’, identificado como uno de los principales mandos de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

El operativo fue ejecutado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de comandos especiales Jungla, en el corregimiento Jardín de Tamaná en el municipio de Cáceres.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Carlos Way’ acumulaba más de seis años de trayectoria dentro de la organización criminal, periodo en el que ascendió hasta convertirse en uno de sus principales líderes en la región. Según el expediente, tenía bajo su responsabilidad más de 160 hombres armados, a quienes dirigía en actividades relacionadas con el control territorial, las economías ilegales y la expansión de la estructura en el Bajo Cauca.

Las autoridades le atribuyen un papel determinante en la coordinación de diversas acciones delictivas. Entre ellas figura su presunta participación como instigador de hechos violentos durante el paro minero de marzo de este año y donde hubo bloqueos viales y quema de vehículos.



De igual manera, es investigado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Luis Ángel López, un ciudadano venezolano ocurrido en septiembre de 2023 en Caucasia, crimen que estaría relacionado con las disputas por el dominio de corredores estratégicos para el narcotráfico.

Las pesquisas también lo señalan como el encargado de dirigir el cobro de extorsiones a comerciantes y mineros en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia, recursos que, según la investigación, eran utilizados para financiar la compra de armamento, equipos de intendencia y medios de transporte para la organización.

Alias ‘Carlos Way’ era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento ilegal. Como parte del material probatorio e investigativo, ya están en poder de las autoridades tres celulares que le fueron incautados durante la operación.