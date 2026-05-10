Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño bajo la lupa de autoridades por posibles riesgos electorales

Recientes hechos violentos ocurridos en Antioquia como el asesinato del periodista Mateo Pérez, casos de desplazamientos masivos y el ataque con artefactos explosivos en Carolina del Príncipe, tienen en alerta a las autoridades electorales de cara a lo que serán los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo.

Durante su más reciente visita a la ciudad de Medellín, el registrador nacional. Hernán Penagos, manifestó que avanzan con un seguimiento permanente en tres subregiones antioqueñas que generan inquietud: Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Allí, está plenamente identificada la injerencia de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias. Si bien el funcionario destacó que hasta ahora no hay decisiones sobre el traslado de alguna mesa de votación en el país por motivos de orden público, sí insistió que no se trata solo de instalar un puesto, sino de garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho a elegir en todos los territorios del departamento y el país.

"Ahí estamos hablando permanentemente con una Fuerza Pública para garantizar no solamente que se instalen los puestos de votación y las mesas, que se lleven materia electoral, sino que la ciudadanía pueda votar, pero pueda hacerlo libre. Por eso estamos trabajando muy fuerte, verificando esos puntos críticos que tenemos en Antioquia para dar tranquilidad y seguridad a las elecciones", manifestó Penagos.



Desde la Registraduría manifestaron que en los próximos días serán constantes los encuentros con autoridades locales, la Fuerza Pública y los diferentes comités de garantías electorales con el fin de conocer en detalles los riesgos de las diferentes regiones.

El registrador Penagos también informó que avanza sin contratiempos la impresión del material electoral y ya empezó la distribución a los consulados de los países más alejados.