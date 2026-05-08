Tras decisión del Gobierno, EEUU recordó que Clan del Golfo está en su lista de grupos terroristas

En un trino, la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó la lista de grupos ilegales que tienen accionar en Colombia y que hacen parte de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras realizada por el departamento de Estado y en la que aparecen grupos como Al Qaeda y el Cartel de los soles.

"Las Organizaciones Terroristas Extranjeras trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal, y se lucran sembrando el terror en las comunidades colombianas mediante la extorsión, el reclutamiento forzado de niños, el tráfico de personas y el asesinato de líderes sociales, periodistas, y de la fuerza pública", dice el mensaje publicado en la red social X acompañado de una imagen en la que se puede leer el nombre de las distintas organizaciones delictivas transnacionales que operan en el país.

Suministrada

Este mensaje aparece tras el anuncio del Gobierno que confirma que, a partir del próximo 25 de junio, comenzará el ingreso de más de 400 integrantes del Clan del Golfo a dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, como parte de los compromisos adquiridos dentro del proceso de conversaciones que ambas partes adelantan desde 2025.

El comunicado también confirma que, para permitir el desplazamiento de los integrantes del grupo hacia las ZUT, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, entre ellos la suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas algunas con fines de extradición.



En el documento, tanto el Gobierno como el Clan del Golfo, pidieron que los avances de la negociación no sean utilizados en medio de la contienda electoral y explicaron que antes del ingreso formal se desarrollará una fase preparatoria y pedagógica que se extenderá hasta el 25 de junio.